Prague Playoffs i s Čechy. Opatrný má na co navazovat: Snad to půjde stejně

Byl to tenkrát fantastický start do víkendu plného parádní show. Při loňském Prague Playoffs hned první den arénou zněla česká hymna a Aleš Opatrný ze sedla svého Forewera kynul fanouškům svou přilbou, i když by měla v takových chvílích spíš zůstat na hlavě. Právě spolu vyhráli úvodní závod CSI5* a do konce víkendu a už to zůstalo jako největší triumf pořádajícího státu.

„Vzpomínám na to pozitivně, na tu atmosféru, která byla v O2 areně. Je to skvělé vyhrát před domácím publikem. To můžou i jíní sportovci stoprocentně potvrdit,“ usmívá se Opatrný.

„Atmosféra je o to větší, že je to doma. Ale beru to jako normální závod. Ty soutěže, které my tam skáčeme, jsou trošku rámcové proti tomu, co se skáče v týmech a Super Grand Prix.“

Prague Playoffs nabídnou příští týden fanouškům bohaté spektrum zábavy na nejvyšší úrovni. Dvěma elitními vrcholy jsou týmový Super Cup, v němž budou o účast v nedělním finále bojovat i Prague Lions s Annou Kellnerovou, a pak sobotní Super Grand Prix. To je prestižní individuální finále, kam se dostávají jen šampioni patnácti Grand Prix z dlouhodobé části Global Champions League.

Kromě toho se ale v O2 areně pojede i několik dvouhvězdičkových a pětihvězdičkových závodů CSI, kde se předvedou i další čeští jezdci.

„V rámci CSI2* bude závodit hodně českých jezdců, především mladých a juniorských, i Jan Štětina,“ zmiňuje sportovní ředitelka Prague Playoffs Markéta Šveňková loňského mistra republiky. „V rámci pěti hvězd uvidíme tři jezdce, kteří jsou členy reprezentačního A kádru. Czech Equestrian Team zajistil tři divoké karty. Uvidíme Aleše Opatrného, Vladimíra Treteru a Filipa Doležala. Do kategorie pěti hvězd není možné se přihlásit. Startovat můžou jen jezdci, kteří se v průběhu roku kvalifikovali do finále. Je velká výhoda, že jsme ty tři divoké karty získali.“

Opatrný se i letos představí se svým elitním koněm Forewerem. A pochvaluje se, že má loňskou zkušenost k dobru.

„Člověk to bude mít malinko víc na pohodu, loni už tu velkou atmosféru zažil,“ vysvětluje Opatrný. „Vím, že Forewerovi ta hala sedí. Doufejme, že to půjde minimálně, jak to šlo minulý rok.“

O CO JDE V PRAGUE PLAYOFFS Vrcholem čtyřdenního programu jsou dvě soutěže, které naváží na patnáct dílů dlouhodobé soutěže Global Champions League. Vítězové všech Grand Prix se ve finále pro jednotlivce utkají v sobotu 19. listopadu v Super Grand Prix. Týmový Super Cup začíná ve čtvrtek 17. listopadu čtvrtfinálovými závody. V pátek 18. listopadu se v semifinále připojí i Prague Lions. Do finále v neděli 20. listopadu postoupí šest nejlepších týmů.

Špičkoví jezdci, kteří se během pražského víkendu budou soustředit na Super Cup a Super Grand Prix, používají doprovodné závody jako průpravné jízdy, které jejich koním mají pomoct naladit formu na nejdůležitější momenty. Českým jezdcům se tak otevírá šance na úspěch. Opatrný ji loni naplno využil. Při svém vítězství porazil zvučné soupeře – olympijského šampiona Bena Mahera s hvězdným koněm Explosion W nebo Annu Kellnerovou s Catch Me If You Can Old.

„Člověk vidí takovou tu světovou špičku, mezi nimi můžeme závodit,“ pochvaluje si Opatrný. „Člověk by tam chtěl taky skákat Super Grand Prix nebo týmy, ale to by musel na to mít víc koní. S jedním koněm se to objet nedá. Můžu se ale něco přiučit, sleduju špičkové jezdce, může mě to posunout dopředu.“

Tyhle zkušenosti se mohou hodit i reprezentačním jezdcům a Opatrný od letoška funguje jako vedoucí seniorského národního týmu.

„Zatím jsem toho neměl moc na práci, v seniorské kategorii nemáme moc jezdců a koní. Hned na začátku jsem musel rušit účast na Poháru národů první divize. Neměli bychom na to koně,“ říká Opatrný. „Kvalitní jezdce máme, ale na tyhle velké závody nám trošku chybí ti koně.“

V příští sezoně už se bude znovu bojovat o účast na olympiádě. Český parkurový tým má přitom za sebou unikátní zážitek z Her v Tokiu, kde se objevil po dlouhých 85 letech. Do Paříže se může probojovat přes týmový úspěch v Poháru národů, nebo prostřednictvím umístění v žebříčku, do něhož se počítá patnáct nejlepších výsledků sezony.

PRAGUE PLAYOFFS

SUPER CUP

čtvrtek 17. listopadu: čtvrtfinále

pátek 18. listopadu: semifinále

neděle 20. listopadu: finále

SUPER GRAND PRIX

sobota 19. listopadu