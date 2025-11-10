Předplatné

Prague Playoffs se vrací do O2 areny: koňská supershow s akrobaty i bizarní hobby horsing

Hop přes orloj! Překážky s pražskou tematikou zase ozdobí Playoffff s.
Hop přes orloj! Překážky s pražskou tematikou zase ozdobí Playoffff s.Zdroj: Tonda Tran
Po roční pauze se do Prahy vrací Prague Playoffs
Předseda organizačního výboru Prague Playoffs Jan Andrlík.
Kuriózní pád, který se stal české jezdkyni Sáře Vingrálkové, už zřejmě nikdy nezažije
Sára Vingrálková se svým koněm How Easy
Česká jezdkyně Sára Vingrálková zažila v semifinále Super Cupu kuriózní pád
Český parkurový jezdec Aleš Opatrný na Prague Playoffs
Český parkurový jezdec Aleš Opatrný na Prague Playoffs
Martin Hašek
Parkur
Bude to párty, jak se patří. Od 20. do 23. listopadu se po roční pauze do pražské O2 areny vrátí parkurový hit Prague Playoffs, v nichž budou bojovat i domácí Prague Lions. Fanoušci se můžou těšit i na barvitou doprovodnou show. V aréně pojedou poníci svou Velkou národní, předvedou se umělci i akrobati. A před halou budou děti běhat přes překážky na tyčkách s plyšovými koňmi při hobby horsingu. Show se každý den uskuteční v jednotném bloku.

Malá velká národní

Tohle je jedna z nejoblíbenějších show britské jezdecké scény – Shetland Pony Grand National. Tento jedinečný závod malých poníků a mladých jezdců si už více než čtyřicet let získává publikum po celém světě. Jde o zmenšeninu slavné Velké národní steeplechase, která se jezdí v Aintree. V Praze se představí osm dětských jezdců, všichni jsou mladší třinácti let.

„Dlouho jsme s nimi vyjednávali. Jsou to děti, musíme s nimi přivézt rodiny, ošetřovatele. Je to mnohočlenná skupina, kterou přivezeme z Anglie, ale stojí to za to. Viděli jsme dostihy, které jedou, to je zážitek. Chceme to předvést divákům v Praze,“ těší se šéf organizačního výboru Jan Andrlík.

Adrenalin ve cvalu

Francouz Clément Ferron předvede se svým Crassack Vaulting Teamem představení Adrenaline. Jde o emocionálně nabitou show, věnovanou akrobacii na koni, neboli džigitovce. Diváci se mohou těšit na energii, která strhne celou O2 arenu, a na momenty, při kterých se bude tajit dech.

Každý skok, každá figura a každý detail programu je oslavou odvahy, vášně a mistrovství. Ferron pochází z oblasti Camargue, s koňmi procestoval svět od Ameriky po Afriku. Jako jezdec, herec, akrobat a kaskadér se objevil v řadě filmů.

Akrobat z Andalusie

Jedním z vrcholů doprovodného programu bude výjimečné představení „Alma Vaquera“, které do Česka přiveze Denis Marques – desetinásobný francouzský šampion v La doma vaquera, specifické disciplíně se španělskými koňmi. Marques společně se svými kolegy představí divákům autentickou podobu této prestižní jezdecké disciplíny.

Skupina jezdců z oblasti Camargue na jihu Francie, tedy z regionu s bohatou jezdeckou tradicí, vytvořila pod vedením Denise Marquese jezdeckou show, která má evokovat andaluské campo, tedy region, z něhož čerpá inspiraci. Fanoušci uvidí práci s garrochou, což je speciálně upravená dlouhá dřevěná tyč používaná pastevci k vedení dobytka.

Člověk a kůň

V O2 areně se představí i výjimečná umělkyně a milovnice koní Anne-Gaëlle Berthová, která do Prahy přiveze své poetické vystoupení plné emocí, krásy a dokonalé souhry člověka se zvířetem. Berthová se koním věnuje od patnácti, svou první klisnu Praline za velkého úsilí zachránila před závažným onemocněním kopyt a díky hlubokému poutu se zvířetem objevila kouzlo takzvané „liberty work“ – svobodné práce s koněm, založené na důvěře a vzájemném porozumění.

Skoky na tyčce

Hobby horsing může u laiků na první pohled vzbuzovat úsměv, stává se z něj však čím dál tím větší fenomén. V téhle disciplíně, náročné na atletické i gymnastické schopnosti, děti skákají parkur, přičemž drží tyčku s plyšovou koňskou hlavou.

„Hobby horsing vychází z tradičního jezdeckého světa. Je to spojení atletiky, gymnastiky a koňské tematiky. Většina pravidel je stejná, jako u soutěží pro živé koně, ale má i svá specifika, protože zkrátka nesedíte na koni, ale jste jen člověk na dvou nohách,“ vysvětluje viceprezidentka České Hobby Horsing asociace Drahomíra Košvancová. Během Prague Playoffs bude připravena přesná kopie soutěžního parkuru ve fanzoně před halou.

