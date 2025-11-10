Prague Playoffs se vrací do O2 areny: koňská supershow s akrobaty i bizarní hobby horsing
Bude to párty, jak se patří. Od 20. do 23. listopadu se po roční pauze do pražské O2 areny vrátí parkurový hit Prague Playoffs, v nichž budou bojovat i domácí Prague Lions. Fanoušci se můžou těšit i na barvitou doprovodnou show. V aréně pojedou poníci svou Velkou národní, předvedou se umělci i akrobati. A před halou budou děti běhat přes překážky na tyčkách s plyšovými koňmi při hobby horsingu. Show se každý den uskuteční v jednotném bloku.
Malá velká národní
„Dlouho jsme s nimi vyjednávali. Jsou to děti, musíme s nimi přivézt rodiny, ošetřovatele. Je to mnohočlenná skupina, kterou přivezeme z Anglie, ale stojí to za to. Viděli jsme dostihy, které jedou, to je zážitek. Chceme to předvést divákům v Praze,“ těší se šéf organizačního výboru Jan Andrlík.
Adrenalin ve cvalu
Každý skok, každá figura a každý detail programu je oslavou odvahy, vášně a mistrovství. Ferron pochází z oblasti Camargue, s koňmi procestoval svět od Ameriky po Afriku. Jako jezdec, herec, akrobat a kaskadér se objevil v řadě filmů.
Akrobat z Andalusie
Skupina jezdců z oblasti Camargue na jihu Francie, tedy z regionu s bohatou jezdeckou tradicí, vytvořila pod vedením Denise Marquese jezdeckou show, která má evokovat andaluské campo, tedy region, z něhož čerpá inspiraci. Fanoušci uvidí práci s garrochou, což je speciálně upravená dlouhá dřevěná tyč používaná pastevci k vedení dobytka.
Člověk a kůň
Skoky na tyčce
„Hobby horsing vychází z tradičního jezdeckého světa. Je to spojení atletiky, gymnastiky a koňské tematiky. Většina pravidel je stejná, jako u soutěží pro živé koně, ale má i svá specifika, protože zkrátka nesedíte na koni, ale jste jen člověk na dvou nohách,“ vysvětluje viceprezidentka České Hobby Horsing asociace Drahomíra Košvancová. Během Prague Playoffs bude připravena přesná kopie soutěžního parkuru ve fanzoně před halou.