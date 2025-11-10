Vrána z Linköpingu: Nechci utíkat od problémů. Údajně ho láká klub s bývalými parťáky
Po deseti letech v zámoří se vrátil tam, kde má druhý domov. Jakub Vrána podepsal dvouletou smlouvu se švédským Linköpingem. Jenže věci se nevyvíjely tak, než doufal. Tým se topí u dna SHL, 29letý útočník nesází góly, jak se čekalo. Prodělal zranění, párkrát ho trenér posadil. Těsně před přestávkou skóroval téměř po měsíci, ve 12 sehraných utkáních měl bilanci 3+2. „Spokojený určitě nejsem. Ale taky jsem čekal větší důvěru,“ přiznal exkluzivně pro deník Sport a web iSport.
Linköping miluje. Jakub Vrána se však vrátil do trochu jiného klubu, než byl ten, z nějž se rozletěl do velkého hokeje. O reprezentační přestávce se rozduněly tamtamy o přestupové bombě. Kolem odchovance pražských Letňan prý brousí celek Brynäs, finalista z minulé sezony, který se taky rozjíždí ztěžka. O Čecha usiloval už v létě. V Gävle působí i několik jeho bývalých spoluhráčů z Washingtonu v čele s Nicklasem Bäckströmem a Michalem Kempným.
Přesun do Brynäs se nepotvrdil, nicméně klub má vyšší ambice než Linköping, navíc máte vazby na bývalé hráče Capitals. Byl byste otevřený případné změně?
„Já jsem z Linköpingu nikam jít nechtěl. Ale když mě posadili v zápasech s HV71 a Örebrem, napadlo mě, jestli třeba už o mě neztratili zájem a tímhle mi to dávají najevo. Nevěděl jsem, proč jsem nehrál. Neuvedli žádný důvod. Ráno jsem byl na rozbruslení, řekli mi, že nehraju, a tím to skončilo. Šel jsem do posilovny, zamakal na sobě a čekal na další zápas. Když vás posadí, cítíte, že vám nevěří. Snažíte se je pak přesvědčit, že nemají pravdu.“
Což se stalo. Příště ve Växjö jste dal dva góly.
„Prohráli jsme, ale měl jsem docela dobrý zápas. Řekl jsem, že jestli se mě pořád chtějí zbavit, jsem tomu otevřený. Není to však o jednom hráči. Trápí se celý tým. Ujistil jsem je, že nechci utíkat od problémů.