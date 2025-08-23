Předplatné

ONLINE: Slavia - Pardubice 2:1. Bořilův zápas, kapitán domácích po asistenci i skóroval

Jan Bořil slaví gól do sítě Pardubic
Jan Bořil slaví gól do sítě PardubicZdroj: Michal Beranek / Sport
Jan Bořil slaví gól do sítě Pardubic
Jáchym Šerák zasahuje proti Mojmíru Chytilovi
Jáchym Šerák zasahuje proti Mojmíru Chytilovi
Fanoušci Slavie předvedli v utkání s Pardubicemi letní party
Fanoušci Slavie předvedli v utkání s Pardubicemi letní party
Fanoušci Slavie předvedli v utkání s Pardubicemi letní party
David Moses v utkání s Pardubicemi
17
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
Chance Liga
Vstoupit do diskuse (77)

Mistrovská Slavia čelí na závěr sobotního programu Chance Ligy posledním Pardubicím a v případě vítězství se posune do čela před Spartu, která bude hájit pozici lídra až v nedělním derby s Duklou. Východočeši v této sezoně čekají na vítězství, dosud získali jediný bod, ale mají k dobru odložený zápas z předchozího kola s Ostravou.Jak utkání dopadne, sledujte v ONLINE přenosu na iSportu od 20.00.

Sledujte on-lineLIVE
21

#TýmZVRPSkóreB
1Sparta541010:413
2Zlín64119:513
3Jablonec63307:312
4Plzeň632114:611
5Slavia53209:311
6Olomouc53114:210
7Karviná63038:79
8Liberec62138:97
9Bohemians52033:76
10Slovácko51224:55
11Dukla51223:55
12Ml. Boleslav511310:164
13Teplice51045:93
14Hr. Králové50236:102
15Ostrava30122:41
16Pardubice40134:111
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Vstoupit do diskuze (77)

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů