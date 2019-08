Kůň Dostihového klubu iSport.cz vyhrál, Theophilos míří k Velké pardubické | iSport.cz

Co rok, to vítězství. Členové největšího dostihového syndikátu v zemi si se svým klubovým koněm Theophilem pravidelně užívají radostné emoce. Dalším vrcholem bylo slavnostní vyhlášení v paddocku pardubického závodiště, které si skupina pětadvaceti z nich v zelenobílých stájových barvách užila po jistém vítězství jejich miláčka v Ceně Peruána.

„Je to supr kůň, perfektně připravený, paráda. Děkuju moc za tu šanci,“ hlásil v cíli Jan Odložil, který týmu trenéra Josefa Váni pomohl v jezdecké krizi. „Pan Váňa zdůrazňoval, ať s ním nespěchám, což se úplně nepovedlo. Pořád jsem pískal, furt jsem ho tahal zpátky, už na Havlák jsem ho musel nechat cválat. Vyšlo to, myslím, že to bude v pořádku.“

Dostihový klub iSport.cz nabízí jakémukoli zájemci možnost prožít s Theophilem cestu, která dlouhodobě míří k Velké pardubické. Stačí se přihlásit na klubových stránkách www.dkfans.cz, přičemž roční členství začíná už na 1500 korunách.

Už vloni byl Theophilos na startovní listině Velké pardubické, ale nakonec nestartoval kvůli nemoci. Start letošní sezony poznamenalo zranění v první kvalifikaci. V červnu se ale Theophilos vrátil druhým místem v Červnové cross country Válečníka.

A tentokrát Theophilos s velkou převahou vyhrál dostih věnovaný legendárnímu Peruánovi. Začínal zezadu, v druhé fázi dostihu se ale dostal dopředu a v cílové rovince soupeřům v klidu odešel.

„Silový koník to je, se skoky žádný problém. Zná to tady, perfektně jsem se svezl,“ pochvaloval si Odložil.

Trenér Josef Váňa po dostihu potvrdil, že kůň znovu míří do Velké pardubické. Aby mohl na start, musí ještě zvládnout poslední kvalifikaci, v sobotu 7. září mu stačí dostih dokončit.

„Chtěli jsme jít už tuhle kvalifikaci, ale měli jsme problém s jezdci,“ vysvětloval Váňa. „Chtěli jsme ale, aby teď běžel, aby se potvrdilo, že je po zdravotních problémech v pořádku. V práci vypadal dobře, ale až dostih to definitivně potvrdí. Jsem spokojený, potvrdil, že je dobrý kůň. Měl by jít další kvalifikaci. Pokud se kvalifikuje, ve Velké by ho měl jezdit Pepča Bartoš.“

Třetí kvalifikaci, Cenu firmy Chládek a Tintěra, Pardubice, a.s na 5800 metrů, vyhrál Ange Guradian a zopakoval tak vítězství z červnové kvalifikace. Tentokrát byl v jeho sedle žokej Lukáš Matuský.

„Dneska byl laxní, nikam se mu nechtělo. Nechal jsem ho v klídečku, má super konce,“ pochvaloval si Matuský.

Po třetí kvalifikaci má místo ve Velké pardubické šestnáct koní. Nově přibyli Templář a také No Time To Lose. Vítěze z roku 2017 přivedl žokej Jan Kratochvíl s rezervou k druhému místu.

„Změnil jsem trošku taktiku, běhal po delší pauze, chtěl jsem, aby ho dostih bavil,“ líčil Kratochvíl. „Pan Váňa nám kladl na srdce, abychom nebojovali s koněm ze stáje. Velká je za dvě měsíce a o kilometr dál, tam se uvidí.“

THEOPHILOVA VÍTĚZSTVÍ ZA DOSTIHOVÝ KLUB ISPORT.CZ

2019 Cena Peruána (5200 metrů, žokej Odložil), Pardubice

2018 Prvomájová steeplechase (4200 metrů, žokej Kratochvíl), Lysá nad Labem

2017 Prvomájová steeplechase (4200 metrů, žokej Kratochvíl), Lysá nad Labem

2016 Cena podporovaná společností Agrovenkov (3400 metrů, žokej Váňa ml.), Pardubice