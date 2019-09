Překvapení pro Velkou pardubickou? Francouzská lokomotiva ze Zhoře | iSport.cz

Dodatečné přihlášky využili tři majitelé a trenéři. Kromě Beau Rochelais startovní listinu doplnili také osmiletý Talent (DS Kabelkovi), vítěz poslední kvalifikace, a sedmiletý Player (Maxa-Rýznerov). Počet přihlášených a kvalifikovaných je tak na čísle 26. Definitivně se startovní listina uzavře 4. října, kdy se budou slavnostně losovat čísla.

Beau Rochelais může být překvapením Velké pardubické. Majitel Jiří Trávníček ho koupil teprve před pár dny, když ve Francii splnil kvalifikaci na Velkou pardubickou. Ve steeplechase na 5200 metrů doběhl druhý, tím splnil podmínky startu v Pardubicích. Od trenéra Patrice Quintona se stěhoval k Čestmíru Olehlovi.

„Je to pro mě nová úplně situace, mít do Velké koně, kterého vlastně znám jen z videí,“ usmívá se Olehla. Co z nich vyčetl? „Dobrý kůň, velký a pevný, skvělý skokan. To jsme si ostatně potvrdili i v Pardubicích, kde to vše zvládnul v pohodě. Potřebovali jsme si to s ním ošahat, aby si na specifické překážky alespoň trochu zvyknul. Zkušenosti z krosů i z delších dostihů má, to by měla být výhoda.“

Při tréninkovém testu Olehla pochopitelně nemohl koně poslat na Velký taxis. Ten se skáče jen jednou v roce. „Pravda je, že koně ze zahraničí nejsou moc zvyklí na to, že je za živým plotem ještě díra. Ale Beau Rochelais je skvělý skokan. Teď je na nás, abychom na dostih pořádně připravili i žokeje. Měl by ho jet Alexandre Orain, který koně zná, ale v Pardubicích bude také poprvé. Pojede během víkendu víc koní, věřím, že specifika načte.“

Osmiletý hnědák ve Francii vydělal na dotacích přes sto tisíc eur, ze třiceti startů vyhrál tři. Z posledních deseti dostihů byl pokaždé do pětky. „Zatím mu vypsali kurz 20:1, tak snad bude lepší,“ dodal s úsměvem Olehla.

Bez šancí na slušné umístění nejsou ani další dva dodatečně dohlášení nováčci. Sedmiletý Player, kterého trénuje Lenka Kvapilová společně se zkušeným žokejem Marcelem Novákem, se kvalifikoval už v květnu. Doběhl třetí za Hegnusem a Tzigane du Berlais. V září vyhrál Cenu Irakliona za podpory Crystal Glamour.

Osmiletý ryzák Talent trenérky Hany Kabelkové pro změnu vyhrál poslední kvalifikaci. Porazil v ní mimo jiné obhájce loňského vítězství Tzigane du Berlais. Na dostihovou dráhu se Talent vrátil po téměř rok a půl trvající zdravotní pauze, měl problémy s bolavým kopytem. Pro zajímavost, i tehdy vyhrál jednu z kvalifikací.

„Kvalifikace nám jdou, teď ještě Velkou,“ dodala trenérka Kabelková, která už dřív k pěti výhrám v kvalifikacích přivedla Trezora. Ve Velké pardubické ovšem Trezor díru do světa neudělal. Startoval v ní čtyřikrát, dvakrát ji nedokončil (2011 a 2013), jednou byl osmý (2012), jednou sedmý (2014).