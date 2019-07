Velká pardubická 2019 - vstupenky, program i startovní listina | iSport.cz

Tento legendární závod se v Pardubicích běhá už od roku 1874 a dříve byl považován kvůli své dráze za nejtěžší ve střední Evropě. Dráha byla vybudována již roku 1856 a je výjimečná a náročná pro svou délku i obávané překážky, zejména Taxisův příkop. Ten se v průběhu let upravil, přesto je stále jedním z největších číhajících úskalí tohoto závodu a nejeden kůň na za to zaplatil i životem.

Termín Velké pardubické 2019

Tradiční dostih se koná vždy druhou říjnovou neděli. Za Velkou pardubickou stojí celovíkendový program, ale hlavní dostihy se odehrávají vždy v neděli. Ta v roce 2019 vychází na 13. října. V 11 hodin probíhá slavnostní zahájení a po něm startuje první dostih. Hlavní závod se očekává mezi 16. a 17. hodinou odpoledne.

Vstupenky na Velkou pardubickou 2019

Základní vstupné stojí 220 Kč - jde o vstupenky na stání. V dalších cenových relacích máte možnost pořídit vstupenky na jednotlivé tribuny, ze kterých máte větší přehled o dění na dostihovém závodišti. Ceny se pohybují od 300 do 3 800 Kč. Vstupenky jsou dostupné v síti ticketportal.

Finanční odměna z hlavního dostihu

Účastí ve Velké pardubické získávají koně i žokejové nejen prestiž, ale hlavně možnost získat jednu z finančních odměn pro prvních sedm jezdců. Celková dotace hlavního dostihu je 5 milionů korun.

1. místo 2 000 000 Kč

2. místo 1 100 000 Kč

3. místo 700 000 Kč

4. místo 500 000 Kč

5. místo 350 000 Kč

6. místo 200 000 Kč

7. místo 150 000 Kč

Kvalifikace na Velkou pardubickou

Jisté místo na startovní listině má vždy jen vítěz posledního ročníku Velké pardubické. Tím byl v roce 2018 Tzigane du Berlais v sedle s Janem Faltejskem. Ostatní závodníci musí dojet do cíle jednoho z kvalifikačních dostihů, které se odehrávají během jara a léta. Kvalifikace je podmíněna také stářím koně, jehož věk musí být minimálně 6 let. V zahraničních závodech se dá do Pardubické kvalifikovat bezchybným zajetím dostihu steeplechase nebo cross country, který má délku minimálně 4,8 kilometru.

Startovní listina Velké pardubické

Startovní listinu tradičně zveřejňuje Jockey Club ČR 5. října, kdy se losují i čísla jednotlivých koní.

Jak jet na Velkou pardubickou – autem, vlakem i městskou

Vlakem můžete dojet na zastávku Pardubice - závodiště, která je vzdálena jen několik metrů od hlavní brány závodiště.

Při cestě městskou dopravou se na závodiště dostanete autobusy místní MHD (8, 14, 15, 24, 29. a 88 – zastávka Závodiště)

Pokud pojedete autem, v místě závodiště je vyhrazené parkoviště na silnici č. 37 směr Chrudim, v areálu letiště a také v areálu plochodrážního stadionu Zlatá přilba ve Svítkově, parkovné za celý den je 150 Kč, v areálu Zlatá přilba 100 Kč. Na závodiště je zajištěna kyvadlová doprava.

Josef Váňa na Velké pardubické 2019?

Legendární závodník Josef Váňa, osminásobný vítěz a držitel rekordu na tomto závodišti poslední tři Velké pardubické vynechal a do sedla se nevrátí ani v roce 2019. Povídání o tom, jaké to pro něj je, sledovat závod jinak, než ze sedla, si můžete přečíst v rozhovoru:

Z historie Velké pardubické

Jak to bylo s ženskou dostihovou vítězkou a jaký osud čekal na slavné dostihové koně? Pojďte se s námi podívat trochu do historie:

