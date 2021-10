Souboj legend ve Velké. Bartoš útočí na grandslam, Faltejsek má černého koně

Novak Djokovič útok na kalendářní grandslam nezvládl, ale Josef Bartoš svou šanci stále živí. Rod Laver sice kvůli tomu do Pardubic nepřijede, ale v dostihovém světě jeho pokus sílu má. Žokej, který s přezdívkou Big Joe už přes dvě desetiletí kosí vítězství po celé Evropě, už letos vyhrál dva významné překážkové dostihy kontinentu, s Brunch Royalem Velkou wroclavskou a s L´Estranem potřetí za sebou triumfoval v Gran Premio v Meranu. A v neděli ho čeká Velká pardubická v sedle předloňského šampiona Theophila…

„Velká wroclavská, Gran Premio a Velká pardubická, to by bylo hodně velký. Je to velká výzva,“ usmívá se Bartoš.

Šampioni na startu Velké

JAN FALTEJSEK (5 vítězství) - Mahe King

JOSEF BARTOŠ (3 vítězství) - Theophilos

JAN KRATOCHVÍL (1 vítězství) - Mr Spex

LUKÁŠ MATUSKÝ (1 vítězství) - Hegnus

JAROSLAV BŘEČKA (1 vítězství) - Star

Počítadlo jeho kariéry už mu zaznamenalo 771 překážkových vítězství a Bartoš se může stát prvním českým žokejem, jenž na překážkách jednou překoná dřív nepředstavitelnou tisícovou hranici. Tentokrát nepojede favorita, protože sázkaři nejvíc věří šampionovi z roku 2017 No Time To Lose. Bartoš si ho jako stájová jednička principála Josefa Váni mohl teoreticky taky vybrat.

„Nedivím se mu. S Theophilem už Velkou pardubickou vyhrál, rád by to zopakoval,“ usmívá se Váňa.

To ale není Bartošův styl. V roce 2007 si ve Velké mohl sednout na pozdější šampionku Sixteen, ale místo toho zůstal věrný ryzákovi Decent Fellowovi, s nímž zvítězil rok předtím.

„Měl jsem jet No Timea v posledním startu, protože jsem stájová jednička. Ale pojal jsem to tak, že na koni by měl zůstat Ondra Velek, ať si jedou svoji vlnu. Každý víme, že máme své koně, svoje pozice a respektujeme se,“ vysvětluje Bartoš.

Nejvíc vítězství ve Velké

8 Josef Váňa

5 Jan Faltejsek

4 Václav Chaloupka

4 Peter Gehm

Dalšího koně z Váňova lotu pojede jiný velký sběratel vítězných čárek. Jan Faltejsek se na překážkách blíží hranici 500 a jeho angažmá pro Váňu je lehce pikantní. Před desetiletím s geniální klisnou Orphee des Blins přerušil poslední vítěznou éru slavného žokeje a i v dalších letech jezdil na šancovních koních konkurenčních trenérů.

„Já jsem rád, že můžu jezdit pro pana Váňu. Nebráním se jakékoli spolupráci. Jsem rád za každou nabídku slušného koně. Tohle je slušný kůň. Jdeme do toho!“ komentuje Faltejsek angažmá na šestiletém nováčkovi Mahe Kingovi.

Tentokrát si Faltejska vyžádal Josef Dufek, majitel Mahe Kinga, jenž hodně stál o to, aby šestiletý kůň byl na startu Velké už letos.

„Myslím, že mohl jezdit i lepší koně. Ale z letošní sestavy nemůžu jednoznačně říct, který je lepší. Mahe King má obrovský skokový potenciál, super papír, aby mohl už v šesti letech těch sedm kilometrů vydržet,“ předpokládá Váňa.

Bartoš a Faltejsek, dvě české legendy, tak letos pojedou zároveň jako stájoví parťáci.

„Je to můj velký kamarád i velký rival. S Pepou máme dobrý relationship. Vždycky se stejně jede na dráze, pak si dáme pivo nebo víno, jsme kamarádi dál. Člověk to musí brát s nadhledem, já mu přeju to nejlepší. A věřím, že on mně taky,“ usmívá se Faltejsek. „Není to ale jenom o nás. Jéžišmarjá, to vůbec ne! Výborný žokej je Lukáš Matuský, Ondra Velek se dostal na lepšího koně. Je tam Pavel Složil. Fajn, dobrý, my dva máme trošku víc štěstí. Ale není to jenom o dvou lidech.“

A na startu bude tentokrát i zahraniční eso. Jednatřicetiletý Ir Patrick W. Mullins sice jezdí jako amatér, ve skutečnosti je to ale elitní překážkový jezdec. Syn slavného trenéra Willieho Mullinse je s třinácti tituly šampiona rekordmanem mezi irskými amatérskými překážkovými žokeji, v roce 2012 navíc 74 vítězstvími o dva zářezy překonal výkon amatérů na překážkách, který držel Billy Parkinson dlouhých 97 let.

„Amatér je jenom proto, že se nestačil vyučit. Jezdí ale všechny největší dostihy na Ostrovech. Je to profík a podle toho, co v životě dokázal, je hodně dobrej,“ líčí Váňa.

Mullins má ve Velké pardubické také solidní šance, protože pojede na slovenském Kaiserwalzerovi, jenž při poslední zářijové kvalifikaci přesvědčivým finišem zdolal Theophila.

Hamilton v trabantu nedokáže nic, já mám černého koně!

Tohle partnerství nadzvedlo pár obočí. Žokej JAN FALTEJSEK si z koní do Velké pardubické mohl vybírat a nechal se nalákat nabídkou šéfa mladoboleslavského fotbalového klubu Josefa Dufka. V dostihu povede jeho šestiletého premianta Mahe Kinga. S nováčky má ale excelentní bilanci. S Orphee des Blins, Charme Lookem i Tziganem du Berlais hned na úvod vyhrál…

Jak se tahle spolupráce zrodila?

„Ozval se mi pan majitel a domluvili jsme se. Měl jsem i jiné nabídky, ale myslím si, že to není špatný kůň. A nabídka byla lukrativní.“

Jak dobře koně znáte?

„Je to nějaký pátek, ale nějaký dostih jsem s ním vyhrál (v červnu 2019 kros na 3600 metrů). Samozřejmě o něm z videa vím, že to je dobrý kůň. Rozhodl jsem se tak, že do toho jdeme. Velká pardubická se jde zkusit vyhrát. I když je mladý, tak potenciál v něm je.“

Na druhou stranu, vy máte za sebou už čtrnáct Velkých, pomáhají vám zkušenosti?

„Možná trošku, ale stejně je to o tom, že když člověk sedí na dobrém koni, je spousta věcí jednodušších. Já jsem tam od toho, abych ze svého koně vytáhnul co nejvíc. Ale on sám musí být natolik kvalitní, aby se to dalo udělat. Když bude sedět Hamilton v trabantu, tak nedokáže nic moc. Ty lepší stejně nepředjede. Ano, člověk může úročit nějaké svoje zkušenosti, ve finále to je stejně vždycky na tom koni. To je hlavní část. Já to můžu hodně zkazit a trochu to vylepšit.“

Jak vidíte soupeře?

„Myslím, že má pršet a jeden kůň má letos hodně dobrou formu, takže bude z mého pohledu hodně těžko k poražení. Víte, kam mířím…“

Samozřejmě, myslíte na šampiona z roku 2017 No Time To Lose, který je známý tím, že mu vyhovuje extrémně měkká půda…

„Z mého pohledu to bude hodně těžké, ale zkušených koní proti nám stojí více. Ať je to Stretton, Lombargini… Je to hodně otevřené, hodně vyrovnané. Myslím, že trochu vyčnívá No Time. Ale já mám černého koně dostihu, takže to jdu zkusit z této pozice.“

Co říkáte na to, že se na závodiště oproti loňsku vrátí diváci?

„Určitě to bude v mnohém plus. Loni to bylo hodně mrtvý. Hlavně ať máme všichni krásný zážitek. Ať diváci, jezdci, ať to všechno klapne všem ku spokojenosti. Ti, co vyhrají, budou samozřejmě spokojenější. Hlavně ať jsme všichni zdrávi, veselí, o to jde. Samozřejmě i o tu zábavu, ať je to pro diváky fajn. Ten kontakt je přece jenom mnohem bližší než u televize.“

Tři největší jména ve Velké

PATRICK W. MULLINS (Irsko)

31 let

syn nejlepšího světového překážkového trenéra Williama Petera Mullinse, v jeho stáji je v současnosti asistentem trenéra

Celkový počet vítězství: 637

Licence: amatérský jezdec

Největší úspěchy: 13x šampionem irských amatérských překážkových jezdců (rekordman), 17 x vyhrál dostih grupy 1 (5x bumper – rovinový dostih pro budoucí překážkáře, a 12 x na překážkách), od roku 2018 je amatérským jezdcem s nejvyšším počtem vítězstvím

Velká pardubická: debut

JOSEF BARTOŠ

40 let

historicky nejlepší český překážkový jezdec

Celkový počet vítězství: 771 na překážkách + 92 na rovinách

Licence: profesionální jezdec

Největší úspěchy: 3x šampionem překážkových jezdců v Česku (2005, 2006 a 2008), 6x šampionem překážkových jezdců v Itálii, trojnásobný vítěz Velké pardubické (2006, 2008 a 2019), trojnásobný vítěz Gran premio Merano (2019 až 2021). Vyhrál překážkové dostihy nejen v Česku a Itálii, ale také na Slovensku, v Polsku, Německu, Švýcarsku, Švédsku a Francii.

Velká pardubická: 17 startů

JAN FALTEJSEK

38 let

český jezdec, který se dokázal prosadit v Anglii

Celkový počet vítězství: 489 na překážkách + 5 na rovinách

Licence: profesionální jezdec

Největší úspěchy: šampion českých překážkových jezdců (2020), pětinásobný vítěz Velké pardubické (2012 - 2014, 2016 a 2018), vítěz Gran premio Merano (2017), 25. ledna 2014 vyhrál dostih grupy 2 (Cleeve hurdle) s Knockarou Beau v Cheltenhamu, další dva dostihy grupy 2 vyhrál ve skotském Kelsu. V roce 2013 skončil ve francouzském šampionátu překážkových jezdců na 8. místě. Překážkový dostih dokázal vyhrát celkem v 9 zemích Evropy (Česko, Itálie, Velká Británie, Slovensko, Rakousko, Švédsko, Francie, Polsko a Německo).

Velká pardubická: 14 startů