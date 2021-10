Kůň „autista“ dozrál, je z něj favorit Velké. Pořád je specifický, říká kouč

Srdeční záležitost. Ve skromné stáji ve Hvozdu u Konice ani nemohou jinak. Pastviny kolem se jmenují Srdéčko, koně tam choval i trénoval už Popelkův táta, jezdeckou stáj zakládal v roce 1968. Na Srdéčku, kde začala éra Stáje Popelka Hvozd, má jeho syn aktuálně třicítku koní. Velkou pardubickou půjdou nováček Lombargini a matador Stretton, který v ní byl třetí (2018), druhý (2019) a osmý (2020).

„Dělali jsme vše pro to, aby oba byli připravení dobře,“ líčí Stanislav Popelka. „Naštěstí se nám zatím vyhnuly zdravotní problémy, i když do neděle ještě pár dní schází a člověk trne do poslední chvíle. Aby nepřišel ráno do stáje a kůň neměl nějaké bolení nebo koliku. Nervy máme napnuté jako špagáty, všechno vám může zhatit i poslední noc.“

Boom rozjela sovětská klisna

Napětí o to větší, že Lombargini je dalším z řady úspěšných Popelkových odchovanců. Zná ho od narození. Po deseti letech dennodenní práce je před ním dosavadní vrchol kariéry. „Když kůň odskočí do dostihu, tak to vnímáte stejně. Ale když se podaří udělat dobrý výsledek, tak je člověk pyšnější, že si sám koně vychoval. De facto si ho vymyslel od samého začátku.“

Kurzy Velké pardubické 2021 No Time To Lose 4,5:1 Evžen 5:1 Lombargini 7,5:1 Hegnus 8,5:1 Player 9:1 Theophilos 10:1 Casper 20:1 Mahe King 22:1 Talent 22:1 Kaiserwalzer 25:1 Sztorm 25:1 Mr Spex 33:1 Stretton 35:1 Vanesse 55:1 Star 100:1 Dulcar De Sivola 120:1 Paris Eiffel 180:1 Beau Rochelais 300:1

Klíčovou chovnou klisnou ve Hvozdu byla sovětská hnědka Měsť, která v roce 1993 v Pardubicích z pěti dostihů čtyři vyhrála a jednou skončila druhá. „Měli jsme ohromné štěstí, že jsme si ji pořídili do chovu,“ přitakal Popelka. „Dala nám Mandarina, Mikeilu, Modenu... Do té doby jsme běhávali menší dostihy, na Velkou jsme nemysleli. Až Hirsch všechno odstartoval. Začaly nám chodit i koně od jiných majitelů, protože bylo vidět, že i s obyčejnýma koňma máme výsledky.“

Ve Velké pardubické nebude Lombargini první odchovanec Popelků. Tou byla v roce 1994 klisna Herera. „Nedokončila. Pak byl Hirch, senzačně druhý z roku 2008, oba odchoval táta. Další byl Mandarino, dvakrát čtvrtý, jednou pátý. A konečně Modena, ta byla sedmá. Dá se říct, že všechny úspěchy, co jsme ve Velké měli, byly s naším odchovancem. Nebo s koněm českého chovu.“

„Obyčejný“ byl dlouho i Lombargini. „Začátky s ním byly těžké,“ vzpomíná Popelka. „Bylo to s ním krušné, hodně nám padal. Od mládí byl takový autista, tak trošku zmatkař. Myšlenkově si se sebou nevěděl moc rady. Po tříleté sezoně se mě Honza Sobotka (majitel stáje EŽ Praha) ptal, jestli má cenu s ním dál pokračovat.“

Z tréninku přitom věděli, že Lombargini dobrý kůň je. „Jen si musí v dostihu zvyknout na psychický tlak, posbírat zkušenosti,“ připomínal kouč. V dostizích totiž často zmatkoval. „Když se dostal do chumlu koní, najednou přestal přemýšlet a chtěl jenom utíkat, utíkat. Prostě závodit a všem utéct. Jenže když přestane přemýšlet a letí bezhlavě, tak přijde skok, chyba, lehne si a je to v háji. Musí pracovat v klidu, cválat, podívat se na skok, zapřemýšlet a skočit.“

Zmatkaře leká i krmení

Trenér s úsměvem říká, že Lombargini je svým způsobem autista. „Pořád je specifický,“ přitakává. „Když třeba v zimě přidáme k senu na krmení i senáž, která má jinou barvu a vůni, tak na ni kouká, frká, hodinu chodí kolem a přemýšlí, jestli ho náhodou nesežere. Jestli k ní může vůbec jít. V tomhle se nezměnil, i když má deset.“

Co Lombargini změnil, je chování pod sedlem v dostizích. „Je usazenější, klidnější. Tam už je to od jeho nerozvážných mladických let znát.“

Klíčová byla i volba žokeje. Ne s každým si Lombargini rozuměl. „Cvičil s námi,“ přitakal například Marek Stromský. I proto Popelka koně před rokem z Velké pardubické stáhnul. „Honza Faltejsek byl smluvně vázaný jinde a Honza Odložil dal přednost Theophilovi,“ připomněl Popelka. „S Márou Stromským jsme usoudili, že on ho zkrátka jezdit nemůže, protože spolu padali.“

Z jezdeckého obsazení postupně vykrystalizovali Faltejsek, Andrés a Odložil. „S nimi nezmatkoval, byl v klidu. Snad to tak bude i ve Velké,“ doufá Popelka. „Skokan je velice dobrý, někdy mu jen trošku trvá, než sleze z Irské. Asi bude muset jít ze začátku v zadních pozicích, aby si našel klidné místo a s nikým se moc nemačkal.“