Šampioni při obhajobě Velké: konec na Taxisu, zranění i těsný finiš

Jak si vedli šampioni Velké pardubické při pokusech o obhajobu? • FOTO: Koláž iSport.cz Obhájit vítězství ve Velké pardubické? Od roku 2015, kdy trojnásobná šampionka Orphee des Blins uvolnila trůn, je to nemožná mise. Osm ročníků, osm různých vítězů. Sérii sice „lemuje“ růžová barva stáje Lokotrans, která v roce 2015 dodatečně slavila vítězství Ribelina s Pavlem Kašným a letos Mr Spexe s Lukášem Matuským. Jenže z koní zatím obhájit nedokázal nikdo. „Sériový vítěz musí být spolehlivý skokan a tak trochu i flákač v tom smyslu, že umí pošetřit síly,“ říká trenér Čestmír Olehla, který přivedl k šesti vítězstvím Železníka a Registanu. Jak si vedli šampioni Velké pardubické při pokusech o obhajobu?

2016 - Ribelino nestaroval

(ž. Pavel Kašný, Lokotrans, trenér Stanislav Kovář) V roce 2015 vyhráli v rekordním čase Nikas s Markem Stromským. Jenže o vítězství dodatečně přišli, protože v krvi koně se našly stopové prvky nepovolených látek z vadného krmiva. Vítězství tak bylo připsáno sedmiletému Ribelinovi s Pavlem Kašným. „Na trávě jsme si to neužili, pohár jsme přebírali někdy v únoru na radnici,“ popisoval majitel Karel Jalový. Šanci obhajovat neměli. Ribelino měl zdravotní problémy (vlásečnicová fraktura na holenní kosti). „Není to fatální záležitost, ale o jeho vyškrtnutí z listiny se nemohly vést žádné debaty, s tímto druhem zranění absolvovat dostih nejde,“ vysvětloval Pavel Kašný. „Moc mě to mrzí. Měl jsem velkou chuť proběhnout cílem první, vyhrát na dráze, ne od zeleného stolu. Není mi to dopřáno.“ Ročník 2016 vyhrál Charme Look s Janem Faltejskem. Ribelino se na dráhu po roční pauze vrátil, ale žádný z dalších sedmnácti dostihů už nevyhrál. Velkou jel ještě třikrát. V roce 2018 byl s Jamesem Bestem jedenáctý, o rok později padl s Andrewem Glassonburym na Taxisu a v roce 2020 byl s Thomasem Boyerem třináctý. Hned poté ve dvanácti letech ukončil kariéru. Pavel Kašný (v růžovém) se žene s koněm jménem Ribelino přes živý plot s příkopem • Foto Dominik Bakeš / Sport

2017 - Charme Look zadržen

(ž. Marek Stromský, stáj Orling, trenérka Martina Růžičková) Vítězný tandem z roku 2016 se rozpadl ještě před Velkou pardubickou. Žokej Jan Faltejsek měl jet francouzského favorita Virtus d´Estruval, jenže kvůli bolestem zad to na poslední chvíli vzdal. Trenérka Martina Růžičková se domluvila s Markem Stromským, který hodně chtěl prolomit svoji smůlu ve Velké. Vyčerpaného Charme Looka ale ve finiši zastavil. „Nevím, co se stalo, kůň vám to neřekne, ale měl toho plné brýle,“ komentoval Stromský. „Na Anglickém skoku jsem si ještě myslel, že budeme bojovat o vítězství, ale šli jsme do oranice a před Havlovým skokem mě předjelo asi pět koní. Vylezli jsme na trávu, viděl jsem, že vypíná. Tak jsem neriskoval zranění. Bylo to na něj strašně hluboké.“ V těžké a podmáčené půdě po senzačním finiši vyhrál osmiletý No Time To Lose s Janem Kratochvílem. Charme Look v nadcházející sezoně ještě dvakrát vyběhl, ale v jedenácti letech kariéru ukončil. Jan Faltejsek s koněm Charme Look vyhrál v roce 2016 • Foto Dominik Bakeš / Sport

2018 - No Time To Lose 5. místo

(ž. Josef Váňa ml., Paragan Horseboxes, trenér Josef Váňa) Zraněného Jana Kratochvíla, který si v září zlomil ruku, nahradil Josef Váňa mladší. S No Time To Lose skončil pátý, počtvrté v kariéře. „Někdo by za to byl asi vděčný, být pátý je krásné, ale už by třeba bylo na čase se posunout,“ komentoval Váňa junior své výsledky ve Velké pardubické. „Asi mi to není souzené.“ V dostihu byli schovaní, znovu spoléhali na finiš, ale v něm byl nejlepší sedmiletý premiant Tzigane du Berlais s Janem Faltejskem. „Měli jsme skvělý dostih, i pozičně nám to vycházelo, ale problém byla půda. Po tvrdém nechce cválat,“ dodal Váňa. No Time To Lose pak jel Velkou pardubickou ještě třikrát. V roce 2020 skončili s Jakubem Kocmanem na Taxisu, o rok později byli čtvrtí s Ondřejem Velkem a letos ve stejném složení skončili na Hadím příkopu. Ve třinácti letech odchází do důchodu. Josef Váňa mladší s koněm No Time To Lose během Velké pardubické v roce 2018 • Foto Michal Beránek / Sport

2019 - Tzigane du Berlais pád na Taxisu

(ž. Jan Faltejsek, Dr. Charvát, trenér Pavel Tůma) Sen o obhajobě se rozplynul už na Velkém taxisu. Respektive za ním. Jan Faltejsek sice s Tzigane du Berlais zvládli skok bez problémů, ale klopýtli o padajícího Ribelina s Andrewem Glassonburym. Pětinásobný vítěz legendárního dostihu upřímně přiznal, že v první chvíli po pádu měl chuť zašlapat chybujícího anglického žokeje do země. Protože absolutně neodhadl správné tempo na Taxis. „Ale ten kluk neví. Nemůže za to, když neví,“ říkal s odstupem Faltejsek. „Naštvaný jsem byl hlavně sám na sebe. Málo jsem to přečetl, měl jsem být chytřejší a být někde jinde.“ Vyhrál devítiletý Theophilos z unikátního syndikátu DK iSport-Váňa s Josefem Bartošem. Velkou šel poprvé, v dramatickém finiši přetlačili Strettona s Thomasem Garnerem. Tzigane šel Velkou ještě v roce 2020, s Faltejskem skončili pátí. V další sezoně ještě zkusil kvalifikaci, v deseti letech kariéru ukončil. Jan Faltejsek spadl s Tzigane du Berlais na Taxisu • Foto Michal Beránek / Sport

2020 - Theophilos 9. místo

(ž. Jan Odložil, DK iSport-Váňa, trenér Josef Váňa) Josef Bartoš se nešťastně zranil dva týdny před Velkou pardubickou. Po vítězství v Gran Premiu s L´Estranem seskočil ze sedla po vzoru Frankieho Dettoriho a pochroumal si nohu. Trenér Josef Váňa nominoval Jana Odložila. „S Theophilem jeden dostih vyhrál, aspoň trochu ho zná,“ vysvětloval kouč. „Je to skromný, normální kluk. V dostihu je ale průbojný. Určitě je u nás mezi žokeji v první pětce.“ Jenže obhajoba nevyšla, Theophilos skončil před prázdnými tribunami (covidová opatření) až devátý. Vyhrál Hegnus s Lukášem Matuským. Syndikátní kůň Theophilos pak ještě dva roky bavil početný klub spolumajitelů, přestože vítězství si pak připsal už jen jedno v kvalifikaci. Velkou v roce 2021 nedokončil, s Josefem Bartošem padl na desáté překážce, žokej si polámal pánev. Z letošní edice byl dvanáctiletý hnědák na poslední chvíli vyškrtnutý, v posledním těžkém tréninku si pochromal šlachu. „Není to úplně v pořádku, nebudeme riskovat zdraví koně a jezdce,“ vysvětloval Josef Váňa. „Nekulhá, ale paní Váňová ho dál nechtěla trápit. S Theophilem to byla parádní jízda. Škoda, že jsme to nedotáhli až do finále. Chtěl jsem, ať na rozlučku předvede nějaký supr výkon.“ Theophilos s Janem Odložilem (v zelenobílém) během Velké pardubické • Foto Michal Beránek / Sport

2021 - Hegnus 5. místo

(ž. Lukáš Matuský, František Ševců, trenér Radek Holčák) Kůň, který mohl být sériovým vítězem. Pokud by ho netrápila zranění. Ve Velké pardubické byl pátý (2016), druhý (2018), první (2020) a pátý (2021). Na obhajobu triumfu útočil ve třinácti letech s Lukášem Matuským. Bojovali, ale síly ve finiši na mladší dravce už Hegnus přece jenom neměl. Velkou pardubickou ovládl desetiletý Talent s Pavlem Složilem po velkém boji s Evženem a Jaroslavem Myškou. „Hegnus potřeboval hodně času a práce na to, aby se dostal do formy,“ popisoval trenér Radek Holčák. „Musel mít poctivě a dlouhodobě napracováno, což byl občas trenérský oříšek. Na jedné straně práci potřeboval, ale muselo se s ním zacházet maximálně šetrně a také v dostihu bylo třeba k němu přistupovat opatrněji. Opravdu naplno běžel Velkou asi jen v roce 2020.“ Po své poslední Velké pardubické odešel Hegnus do plánovaného důchodu ke svému majiteli a chovateli Františku Ševců. V letošní edici přivedl koně na start. Hegnus letos přivedl koně na start Velké pardubické • Foto Archiv Františka Ševců

2022 - Talent 2. místo

(ž. Pavel Složil ml., DS Kabelkovi, trenér Hana Kabelková)

Tentokrát byla obhajoba opravdu hodně blízko. Jedenáctiletý Talent šel s Pavlem Složilem velmi slušně, vybalancovali i z kolize na Popkovickém skoku, který se jim stal osudným v poslední kvalifikaci. Útočili z první pozice, přetahovali se s Playerem vedeným Marcelem Novákem. Po poslední proutěné překážce se kolem nich ovšem prohnal osmiletý Mr Spex s Lukášem Matuským. „Ještě když jsem skočil poslední překážku, myslel jsem si, že tomu náporu znova odolá,“ popisoval Složil. „Odolával, ale Mr Spex projevil stejný finiš jako minulý rok Talent proti Evženovi.“ Že se rekordně dlouho čeká na obhájce? To podle Složila zase tak překvapivé není. „Je to jenom náhoda. Koně jsou suprově nachystaní, předvedl to i teď Talent. Přes všechny problémy ho trenérka zvládla špičkově nachystat. Akorát letos stál Bůh na jinačí straně.“ Žokej Pavel Složil s Talentem • Foto Pavel Mazáč / Sport