Theophilos v důchodu: Pet koník a „posera“. Program si určuje sám

Ještě před rokem se Theophilos v plném tréninku chystal na Velkou pardubickou. Zranění šlachy mu nakonec start znemožnilo a uspíšilo odchod do dostihového důchodu. Šampion z roku 2019 udělal v kariéře spoustu radosti stovkám lidí z Dostihového klubu iSport.cz, jehož zelenobílé barvy reprezentoval. Teď si užívá odpočinku v láskyplné péči jedné z jeho členek Kateřiny Mrázové, která se o třináctiletého koňského rošťáka stará nedaleko od centrály trenéra Josefa Váni.

Před čtyřmi lety tleskaly Theophilovi zaplněné tribuny po triumfu ve Velké pardubické, který přímo na dráze oslavili jeho podporovatelé z největšího českého syndikátu. Dnes žije šampion v klidu a pohodě na pohádkovém vejminku. V novém působišti má vedle sebe Nanda, dalšího kamaráda s velkou dostihovou kariérou, čas tráví na pastvinách a přijímá početné návštěvy. „Záleželo mi na tom, aby se nebál bližšího lidského kontaktu. Nechá se drbat na čele, miluje česání. Je z něho takovej pet koník,“ usmívá se Kateřina Mrázová, která si ho k sobě vzala na důchod. Protože jde o rozhovor dvou kamarádů z dostihového klubu, probíhá v tykání.

Jak vlastně došlo k tomu, že bude Theophilos trávit důchod u tebe?

„Dohodly jsme se na tom s paní Váňovou už v roce 2018. Ptala jsem se jí, jestli by se Theouškovi líbilo u nás. Ona se začala smát a řekla, že určitě ano. Víceméně to z toho vyplynulo.“

Ty se s Theophilem znáš i ze sedla, že?

„Ze začátku to tak nebylo, jezdili ho jen vyvolení a jen zaměstnanci. Ale později mi ho půjčovali, nejdřív jen v zimě, poté už i v sezoně. Poslední rok byl nejlepší, během dovolené jsem měla Thea celý týden pro sebe jenom já. Odjezdila jsem na něm i finální těžkou práci před Velkou pardubickou, do které bohužel už nenastoupil.“

Pamatuju se, že vloni po posledním tréninku na kopci Vladař byl Josef Váňa hodně optimistický. Jenže krátce nato se ukázalo, že se kůň zranil…

„Šéf se mě po té práci ptal, jaké to bylo. Tenhle trénink se chodí dvoukolově a já mu říkala, že druhé kolo byl Theo jako raketa. A on, že tak to má být. Dva dny poté se dělalo sono, protože šéfovi se nezdála šlacha, a zjistila se prasklá vlákna.“

Theophila znáš hodně dobře, jaký je?

„Stereotypní, autistický. Tím, že jsem ho znala od Váňů, jsem věděla, jak s ním manipulovat. On je, jak prohlásila paní Váňová, strašnej posera… Všeho se bojí. Jeho je potřeba udržet za každou cenu v klidu, protože jakmile přepne do nouzového režimu, není kolem něho bezpečno.“

Jak si zvykal, když jste ho převezli z nedaleké Bohuslavi, kde si během dostihové kariéry žil ve své slavné chatrči?

„My jsme ho účelově přivezli s