Problém před Velkou pardubickou: Bartoš se zranil. Kdo zavede koně na Taxis?
Kolo štěstí se žokeji Josefu Bartošovi v den Velké pardubické zastavilo na špatné straně. Zkušený šampion spadnul ze svého koně hned v prvním dostihu a přišla nepříjemná zpráva. Do programu už nezasáhne a ve Velké ho na devítiletém Araucariovi nahradí Jakub Kocman.
Blíží se metě tisíc vítězství na překážkách, dnes v Pardubicích ale Josef Bartoš další zářez nepřidá. Do práce šel s následky nedávného pádu v Meranu, z něhož si odnesl prasklinu v obličeji.
„Pocitově je to v dobrém stavu, vůbec mě to neomezuje,“ líčil Bartoš. „U nosní přepážky je prasklina, ale vyšetření dopadla dobře. Dá se s tím fungovat. Tenhle víkend absolvuju a pak budu řešit, jestli s obličejem něco uděláme.“
V Pardubicích šel však k zemi hned v úvodním nedělním dostihu Ceně Laty Brandisové. Po Malém Havlově skoku se neudržel v sedle Spicy Manga. Následně putoval do sanitky. Podle zpráv ze zákulisí neutrpěl vážnější zranění, byl ale otřesený. Bartošovo jméno bylo postupně škrtáno z dalších dostihů a nakonec zmizelo i ze startovní listiny Velké pardubické.
Trenérský tým Veroniky a Vladimíra Lempochnerových tak nasadí Jakuba Kocmana, který Bartoše nahradil v Ceně Vltavy a po kvalitním výkonu s ním skončil třetí.
Na Taxisu už se moc nepadá
Bartošova absence může způsobit problém při nájezdu na Velký Taxisův příkop, protože trojnásobný šampion měl s Araucariem navést desetičlenné pole na překážku.
„Na Taxisu už se moc nepadá. Skok je upravený tak bezpečně, že tam spadne jenom idiot, nebo je tam kůň, co tam nemá co dělat. Díky bohu, ve startovním poli takový kůň není,“ řekl k aktuálnímu stavu překážky trenér Josef Váňa.
Odpoledne zatím patří žlutomodrým barvám doktora Charváta. Žokej Jan Faltejsek, který bude ve Velké s Godfreym útočit na vyrovnání osmi Váňových vítězství, oslavil hattrick. Vyhrál v Ceně ČASCH s Doctorem Riskem, v Poháru BICZ holding s French Chardonnay a v Ceně Vltavy s Roscoffem.
Do Velké však úspěšná stáj letos koně nemá. Vítěz třetí kvalifikace Fort Medoc i Klarc Kent se zranili.