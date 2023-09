Nejsou tři disciplíny už moc? Fišerová na MS oplakala vyřazení, musí to řešit

PŘÍMO Z LONDÝNA | Je na to sice zvyklá od juniorských kategorií, ale teď musí vodní slalomářka Tereza Fišerová řešit, zda ze svého náročného programu neubrat. Ve čtvrtek neprošla na mistrovství světa v londýnském Lee Valley přes kvalifikaci kajaku, v pátek zase nepostoupila do finále na kanoi. A to její náročný program ještě nekončí, v neděli ji čeká disciplína kayakcross. Není toho na jednu závodnici přeci jen moc? „Budeme to muset probrat s trenérem, ale já jsem se necítila unavená.“

Slzy v očích byly k vidění u Terezy Fišerové po čtvrteční opravné jízdě v kvalifikaci kajaku. Věděla totiž, že do semifinále se v této disciplíně nepodívá. Když pak za silného deště ve stanu pro novináře ze sebe soukala několik hodnotících vět, nešla daleko ani pro ostřejší slova. Zklamání bylo velké.

A prohloubilo se o den později, kdy neprošla ani ze semifinále mezi kanoistkami. Tam skončila na 17. místě a do finále jde vždy deset nejlepších. Později připustila, že se jí v hlavě stále držel nezdar z předchozího dne.

„Samozřejmě trochu ano. Snažila jsem se od toho oprostit, ale nebudu říkat, že jsem nějaká hrdinka. Ve čtvrtek jsem přijela na hotel a dvě hodiny se mi furt chtělo brečet a nešlo to zastavit. A to si nemyslím, že bych byla nějaká fňukna, ale prostě mi to bylo hrozně moc líto. Pak jsem se nad tím povznesla a řekla si, že v C1 se bude závodit znovu a dám do toho všechno,“ vyprávěla Fišerová už o něco vyrovnaněji než předchozí den.

„Myslím, že ta jízda podle toho i vypadala, nemůžu být na sebe úplně naštvaná. Myslím, že jsem to zvládla docela dobře na to, v jakém rozpoložením jsem ve čtvrtek byla. Bohužel čtyři trestné dotyky, možná i z nepozornosti, mě mrzí a budou mě stát lepší umístění,“ dodala.

V jejím případě však nelze říct, že šlo o výjimečný okamžik. Podobně totiž dopadla také na MS v Augsburgu 2022.

„Tam jsem ale měla i zdravotní potíže, tím to tam asi bylo. Tady jsem se každou jízdu cítila dobře. Jak psychicky, tak fyzicky, i na kajaku mě jedna malá chyba a dotek stál vyřazení. Tam nebyl žádný psychický problém nebo ztráta koncentrace. Nebo že bych nemohla. Řekla bych, že to byla smůla,“ hájila se proti tomu, že by situaci neustála psychicky.

Vzhledem k tomu, že tato pětadvacetiletá závodnice soutěží hned ve třech disciplínách (kajak, kanoe a kayakcross), nabízí se otázka, zda by pro příští rok nebylo lepší některou z nich vypustit a snažit se na olympijské hry do Paříže probojovat třeba jen v jedné.

„Zatím jsem nad tím nepřemýšlela. Uvidíme. Rozumím tomuto názoru, bude to náročné, ale já nejsem ještě rozhodnutá, jestli jet všechno, nebo se na něco přestat specializovat. Je možné, že se budu víc soustředit na cross, abych v něm ve speciální kvalifikaci ujela jedno extra místo do Paříže. Je to všechno moc otevřené, půl hoďky po jízdě nebudu dělat závěry,“ prohlašovala Fišerová.

I když to, že by jí už nyní ke konci sezony docházely síly, popírala. „I na Světovém poháru ve Španělsku bylo vidět, že se cítím dobře. Výsledky sice nebyly medailové, ale byly vysoko. I tady jsem se cítila dobře. Fakt nevím, co k tomu říct. Nepodala jsem tu výkony, za které bych se musela stydět. I když 4 trestné dotyky v kanoi, to je trošičku ztráta koncentrace, ale jízda byla rychlá a živá, s tím jsem spokojená. Jen to chce doladit detaily.“

Víc disciplín jezdí už ale v podstatě od doby, kdy závodí. Dovedla by si proto představit, že by v další sezoně měla jen jednu a tím pádem i mnohem víc volného času?

„To je další věc, která mi vrtá v hlavě. Nejsem si jistá, že by to pro mě bylo vhodné, abych něco nejezdila. Jsem na to zvyklá od malička a neumím si ani vybrat. Je možné, že bych pak cítila takovou úzkost, že v jedné kategorii jsem mohla a nestartovala a bylo by to pak pro mě horší. Musíme si sednout a po sezoně to vyřešit,“ prohlásila vítězka Světového poháru za rok 2022 v kategorii C1.