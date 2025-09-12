Pražská Troja se dočká nové moderní slalomové dráhy. Park bude i pro veřejnost
Dlouho to byl jen sen. Teď už ale není k realizaci stavby nové slalomové dráhy v pražské Troji daleko. Jen pár metrů od té stávající, kde se pořádají Světové poháry, vznikne nová, modernější. Garancí toho, že teď už z plánů nesejde, je i to, že projekt je součástí Národních sportovních center zaštiťovaných Národní sportovní agenturou. Odhadované náklady na celý projekt jsou okolo 700 milionů korun.
Vodní slalom patří v Česku dlouhodobě k nejúspěšnějším olympijským sportům. Česko pravidelně hostí Světové poháry, v roce 2013 se v Praze konalo i mistrovství světa. To vše na dráze na Vltavě v pražské Troji. Její náročnost si čeští vodní slalomáři často pochvalují, díky ní mohou ve světě čelit velké konkurenci. Přesto se na ní pár much najde. Tu největší „masařku“ přibližuje Jiří Rohan, šéf organizačního výboru Světových pohárů v Praze a iniciátor celého projektu.
„Myšlenka vznikla u mě v tom, že když děláme závody, je velký problém, že to děláme na komunikaci vedoucí podél trati (cyklostezce). A druhá strana je uzoučká a je to problematické. Takže jsem pojal myšlenku, že dráhu potřebujeme posunout do pozemků na boku, aby z obou stran byl trávník a dalo se to využít. A k tomu je přidaná hodnota, že se kolem toho nebudou plnou rychlostí prohánět cyklisti, ale měl by to být parčík, kterým poteče voda.“
S myšlenkou nové slalomové dráhy přišel prý přibližně před dvanácti lety. „Ale už kdysi jsem viděl nákres loděnice, zajímavé, úplně jiné, než co tam stojí, a to se mi moc líbilo. A říkal jsem si, že k ní by to chtělo i tu dráhu.“
Když už se o projektu začalo vážněji uvažovat, vyvstal problém s odkupem pozemků. I ten se během let vyřešil, a tak už je podle zástupců magistrátu hlavního města Prahy, radnice Prahy 7, Národní sportovní agentury, Českého svazu kanoistů a dalších realizace stavby na spadnutí.
Ideální scénář? Do roka od zahájení stavby hotovo
Každá stavba potřebuje projekt, a ten je navíc v případě vodácké dráhy podpořen i funkčním modelem, který předvedli představitelé Fakulty stavební Českého vysokého učení technického v Praze (ČVUT).
Model o délce 35 metrů umožňuje simulovat proudění v celé délce plánovaného vodního díla, které bude měřit 500 metrů. „U takto významné a rozsáhlé stavby je hydraulický model standardním doplňkem projekční fáze - je možné posoudit a optimalizovat hydrauliku stavby a v případě slalomové dráhy již navrhnout morfologii vodního terénu a rozmístění překážek. V Troji navíc řešíme i interakci s prouděním ve Vltavě, například vliv povodňových průtoků na provoz dráhy,“ vysvětlil Vojtěch Bareš, vedoucí projektu.
Výstavba slalomové trati by měla stát okolo 700 milionů korun. V první fázi dojde na revitalizaci území (156 mil. Kč), pak na samotné vodní dílo (550 mil. Kč).
A kdy k tomu všemu dojde? Podle Rohana je ideální scénář zahájení stavby v příštím roce. „A rádi bychom, aby to bylo za rok od toho, co se kopne, hotové. Což je taky hodně optimistické. Chybí nám ještě pár měsíců, abychom termíny mohli říct s jistotou.“
Důležitost moderní dráhy v Česku zdůraznil předseda Českého svazu kanoistů Stanislav Ježek. „Nová dráha v Troji posílí pozici České republiky na mapě světového vodního slalomu. Troja je už dnes synonymem pro špičkové akce a s tímto projektem máme šanci udržet si i do budoucna roli jednoho z nejvýznamnějších center našeho sportu,“ prohlásil Ježek s tím, že nebude sloužit jen reprezentantům, ale také zde budou trénovat děti a mládež, aby byla zajištěna kontinuita.
Celý areál navíc bude, stejně jako nyní, sloužit i veřejnosti. „Lidé tam najdou odpočinek, nejen sportování. Bude to prostor, který bude veřejně využitelný,“ potvrzuje Rohan.