Nevydařená olympiáda otevřela Prskavcovi oči. Promluvil i o svém Dopinku

Uplynulé dva víkendy pro něj byly hodně vyčerpávající. Jiří Prskavec během nich absolvoval hned osm nominačních závodů. Čtyři na kajaku, jeho původní disciplíně, další čtyři pak na kanoi, které se věnuje od roku 2022. V dřívějších letech to míval snazší, protože kajakářský reprezentační tým míval jistý díky úspěchům z předchozích sezon. Letos ale musel bojovat i o místo v něm.

„Risknul jsem to a věděl jsem, že to bude těžké. Nečekal jsem teda, že až takhle těžké,“ přiznal dvojnásobný kajakářský mistr světa. Ovšem zvládl to a i v této sezoně bude reprezentovat na kajaku i kanoi.

Na Hrách v Paříži se mu ale loni nedařilo a nejen že odjížděl bez medaile, ale také hodně zklamaný. Měl pak i potíže znovu najít motivaci k ježdění na kajaku. „Po olympiádě jsem se trošku hledal, ale pomohla mi právě i kanoe,“ prozradil před odjezdem na mistrovství Evropy, které hostí olympijská trať v Paříži od 15. května.

„Před nominací už jsem se na kajaku cítil opravdu dobře. Na kanoi naopak pořád hledám cesty, jak se zlepšit, mám se co učit od klasických kanoistů. Záběr na přesruku a specifická technika se u mě pořád posouvá, ale jsem stále daleko za singlíři. Naopak jim zase můžu něco dát svým kajakovým pojetím. A přesně tohle posouvání mého umění na kanoi mě naplňuje. Takže obojí má něco a obojí si užívám. Kombinace těchto dvou disciplín mě na tom baví nejvíc,“ vysvětlil Prskavec.

Po loňské Paříži ale neprožíval nejlepší období. I z toho se ale snažil vzít si to dobré. Vlastně mu olympijský neúspěch otevřel oči.

„Směrem k olympiádě jsem jel nadoraz, dal jsem maximum tréninku a možná jsem byl až moc hluboce ponořen do toho, že jsem směřoval k tomuto jedinému závodu. Tím částečně trpělo zdraví, protože jsem dlouhodobě neřešil atopický ekzém a tak dále. Po olympiádě jsem si řekl, že je čas se nadechnout a uvědomit si, co mě na sportu baví,“ řekl jednatřicetiletý sportovec.

V péči o zdraví postupoval tak, že vysadil kortikoidy, které dlouhodobě držely jeho ekzém v únosné míře. To se projevilo jeho výrazným zhoršením. „Dost brutálně jsem se osypal a dobrý půlrok jsem s tím hodně bojoval. Bylo to asi jedno z nejhorších období, co jsem v životě zažil, protože jsem moc nespal, furt mě to svědilo. Po návratu z Austrálie, díky tomu, že jsem změnil stravu, vysadil cukry a tak dále, to začalo nést ovoce a tělo se srovnávalo,“ popisoval Prskavec.

Po nominačních závodech prozradil také něco o svém Dopinku. „Je s K a jedná se o mou vlastní značku kávy,“ pronesl s úsměvem slalomář. „Pro mě káva znamená hodně, hlavně poté, co se nám narodili kluci. Vypiju tak dvě denně a posledních šest let si den bez kávy nedokážu představit. Takže jsme si řekli, proč do toho nejít a neudělat si vlastní?“

Reprezentace vodního slalomu 2025

Kajak muži: Jan Bárta, Jakub Krejčí, Jiří Prskavec

Kajak ženy: Antonie Galušková, Lucie Nesnídalová, Gabriela Satková

Kanoe muži: Vojtěch Heger, Adam Král, Jiří Prskavec

Kanoe ženy: Adriana Morenová, Gabriela Satková, Martina Satková