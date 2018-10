Plavecké žně v Brně: sedm českých rekordů, 10 limitů a famózní Hosszúová

Micka, který už měl start na šampionátu v Číně zajištěný díky výkonům na ME v Glasgow, si časem 14:34,65 posunul osobní rekord na 1500 metrů o půl sekundy. "Jsem rád za ten čas, protože jsem to překonal po třech letech. Popravdě jsem moc nevěřil, že bych to mohl posunout tady na Velké ceně Brna. Jsem zvědavý, jak se mi bude dařit v další části sezony," uvedl na svazovém facebooku.

Dobrou formu prokázal i na čtyřstovce, kde mu národní maximum uteklo o dvě setiny. Čas 3:41,69 znamenal alespoň rekord brněnského mítinku. Hned dvěma rekordními časy se na 200 metrů prsa blýskl Filip Chrápavý, ale ani výkon 2:07,25 mu ke splnění limitu nestačil.

K sobotní limitářce Kristýně Horské, která se kvalifikovala na polohové dvoustovce, přibyla Tereza Horáková, jež dnes zaplavala limit na 400 metrů polohově. Vedle nich, Apostalonové a Micky do Asie pojedou Simona Kubová (za svobodna Baumrtová), Barbory Závadová a Seemanová, Petra Chocová, Lucie Svěcená a Tomáš Franta.

Hvězda Velké ceny Brna Katinka Hosszúová z Maďarska vyhrála třináct individuálních disciplín ze šestnácti startů.