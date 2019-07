Pozor, hrozí orkán! Český plavec na MS zažil drama, díky tomu ale i vedl | iSport.cz

Závod ovlivnil velmi silný vítr. „V jeho průběhu začaly chodit výhružné korejské SMS, že počasí je strašné a mohla by hrozit dokonce i evakuace obyvatel, že se blíží orkán a mohlo by jít o život,“ uvedl v tiskové zprávě reprezentační trenér Jan Srb. Důvod k panice? Jak pro koho. Kozubek se toho snažil využít. „Někteří volili taktiku být na mezičasech v čele, kdyby byl závod předčasně ukončen. I proto Matěj tři kola vedl a pro nás to byl nádherný pohled,“ zasnil se kouč.

Kozubek nakonec maratonskou plaveckou trať zvládl v čase 4:54:27,5 a na vítězného Reymonda ztratil přes tři minuty. Český reprezentant byl přesně v polovině z 22 plavců, kteří závod dokončili. Z boje o elitní desítku vypadl v osmém kole, když mu při stíhání Maďara Gergélyho Gyurty došly síly. Reymond v dramatickém finiši porazil o tři desetiny sekundy Rusa Kirilla Běljajeva, úřadujícího vicemistra Evropy.

V ženském závodě získala páté zlato z MS a celkem jedenáctou světovou medaili Cunhaová. Jihoameričanka nechala za sebou o 8,6 sekundy stříbrnou Němku Finnii Wunramovou a po triumfu na pětce vybojovala na tomto šampionátu další titul. Z pětadvacítky už má čtvrté světové zlato.

Štěrbová na nejlepší nestačila a s více než půlhodinovým mankem doplavala na předposledním místě z těch, které se dostaly do cíle. Čtyři plavkyně závod vzdaly. Ženské startovní pole se hned na začátku roztrhalo a chvílemi byly i metrové vlny. „Mám radost, že Lenka v obtížných podmínkách závod vůbec dokončila a připsala body do týmové soutěže. V týmech jsme tak skončili dvanáctí z 54 zemí,“ doplnil Srb.