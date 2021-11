Horská jako Železná lady: Katinku pořád nechápu! Medaile těsně unikla

Horská druhou polovinu finále dvoustovky prsa za suverénními Ruskami Čikunovovou a Těmnikovovou stahovala náskok třetí Italky Francesky Fangiové. Na stěně byla soupeřka blíž o dvě desetiny, výkon 2:19,89, setinu za jejím osobním rekordem, stačil Horské na těsné čtvrté místo.

„Všimla jsem si Martiny Carrarové v jedničce, která má podobný osobák jako já, ale vůbec jsem nevěděla o té druhé Italce,“ povzdechla si Horská. „Samozřejmě mě mrzí, že jsem čtvrtá jen o dvě desetiny, na druhou stranu je to můj zatím nejlepší výsledek, takže nemůžu být nespokojená.“

Prázdné ruce ve chvíli, kdy je medaile už skoro na dosah, jsou vždycky trochu mrzuté. Jedna z hvězd skupiny strahovské trenérky Petry Škábové jede ale stále nahoru. Horská už má v Kazani za sebou finálovou účast na dlouhé polohovce, kde skončila sedmá. Včera navíc necelou půlhodinu po prsařské dvoustovce vybojovala další finále i na krátké polohovce. Aspoň náznakem tak ochutnala ďábelský svět maďarské železné lady Katinky Hosszúové, která je podobnými kousky pověstná.

„Pořád jí nechápu,“ smála se Horská. „Ona měla takový systém trénování, tak jí to asi sedělo. Já jsem ráda, že mě to takhle čeká jen občas, absolvovat na každých závodech bych to nechtěla…“

Tvrdý dvojboj dvou dvoustovek v jeden večer si vyzkoušela už před rokem na závodech v Makedonii.

„Měla také tyhle dvě dvoustovky za sebou přesně ve stejném pořadí a měla jsem tam asi půl hodiny. I tak jsem si tak dokázala zaplavat osobní rekordy na obě dvoustovky. Tak jsem trochu věděla, do čeho jdu,“ líčila Horská. „Věděla jsem, že doplavu prsa a okamžitě musím přepnout hlavu na to, že jdu bojovat o další postup do finále. A to se mi povedlo.“

Na krátké polohovce na 200 metrů zabodovala Horská osobním rekordem 2:08,85 minuty. A v sobotu ji tak na ME čeká třetí finále.

„Vůbec jsem nečekala, že si zaplavu osobní rekord o docela velký kus, protože hranici 2:09 jsem nemohla zlomit pět let, tak jsem strašně ráda, že se mi to povedlo,“ pochvalovala si Horská.