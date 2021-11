Oslabená Seemanová čtvrtá: Doufám, že po dvoustovce budu mít radost

Ke čtvrtému místu vám pomohl národní rekord 57,23 sekundy, jste spokojená?

„Na kondici, ve které se celkem nacházím, celkem jo. Já jsem ani nedoufala v osobák. Chtěla jsem moc, ale necítila jsem se úplně, jak jsem zvyklá. Jsem ráda, že se mi to konečně podařilo. Neudělala jsem ani technické chyby, jsem šťastná moc. Chtěla jsem jet svůj osobák, čas pod třicet, což se mi povedlo. Jak jsem říkala po semifinále, medaile byla opravdu vysoko a holky jsou v té stovce super.“

V Kazani vás trápí nachlazení, jak jste na tom?

„Myslím, že včerejšek byl nejhorší. Teď už je to celkem dobré. Začala jsem víc kašlat, ale rýma pomalu odchází, tak snad to bude brzo OK.“

Na tři medaile byly na stovce kvalitní soupeřky v čele se zlatou Švédkou Sarou Sjöströmovou, věřila jste ale, že by to mohlo vyjít?

„Já to vůbec nechci házet na to, že nejsem fit. Holky jsou na stovku rychlé. Já jsem věděla, že když si dám osobák, že bych měla udržet to čtvrté místo. Rvala jsem se až do konce, ale holky jsou o hodně lepší.“

Kolik to vezme sil závodit v takovémhle stavu?

„Asi úplně stejně jak normálně. Při závodě nad tím člověk nemůže přemýšlet, tak to je a musím s tím bojovat. Všechny sprinterky byly super. Já jsem čekala, že se bude rvát každá, s kterou jsme tam stály.“

Co teď čekáte od vašeho hlavního závodu na 200 metrů?

„Dala jsem si teď osobák na stovku, i když prostě nejsem úplně stoprocentní. Uvidíme a už se těším na mojí dvoustovečku. Je to dlouhé čekání, jsem ráda, že jsem měla čas se dát do kupy, odpočinout si.“

Co říkáte na to, že máte na startovce jasně nejrychlejší čas?

„V tom rozlosování jsem sice nejrychleji nasazená, ale zároveň, když se člověk podívá na nasazené pode mnou, tak tam není takový rozdíl. Jsme tam tři, čtyři v jedné vteřině. Bude to závod ve finále. Já se snažím odpočinout, doufám, že rozplavby nebudu muset jet úplně naplno, že tam můžu mít nějakou rezervu. Ve finále se určitě poperu a doufám, že po dvoustovce budu mít největší radost.“