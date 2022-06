Na MS po operaci srdce. Nechtěla jsem ho rozbušit, říká plavkyně Horská

PŘÍMO Z BUDAPEŠTI | Necelé dva měsíce po operaci srdce skočila plavkyně Kristýna Horská do vody při mistrovství světa v Budapešti. A byl to pro ni jednoznačně jiný závod, než je zvyklá. Bojovala s nervozitou a vynechala předstartovní nabuzovák. „Říkám si: Rozbuší mi srdce, tak jsem si ho radši nevzala,“ vysvětlovala. V úvodní krátké polohovce zůstala časem 2:15,04 minuty v rozplavbě.

Bylo úterý 26. dubna. Kristýna Horská ležela na operačním sále a lékaři jí za plného vědomí vyvolávali bolestivé srdeční arytmie při činnosti, které se odborně říká katetrizační ablace. Muselo to být, protože jinak by první den světového šampionátu nemohla skočit do bazénu v úžasné Duna Areně a pak zklamaně hlesnout: „No, to jsme byli marný… Ach jo! Co se dá dělat…“

Příběh o rychlé cestě z nemocnice až na světový šampionát během 53 dní je pozoruhodný, Horská o startu na šampionátu mluví jako o vítězství za odměnu. Jenže comeback ještě není u konce. Jsou to pro ni trochu jinačí závody.

„Úplně jsem se necítila ve své kůži. Myslím, že to poznala i trenérka. Byla jsem v pohodě, byla jsem veselá, ale něco ve mně nebylo úplně stoprocentní, jak bych si představovala,“ líčila Horská. „Už dlouho jsem takhle nervózní nebyla, takže mě to trošku i zaskočilo. Přitom včera jsem si ještě nepřipadala, že jsem na závodech, bylo to v takové pohodě.“

Horská se v posledních dvou letech vyprofilovala v jednu z tváří českého plavání. Vloni se právě v polohovém závodě na 200 metrů dostala do olympijského semifinále a na MS v krátkém bazénu v Abú Zabí byla ve finále prsařské dvoustovky.

Při návratu na velkou plaveckou scénu ale řešila věci, s kterými se v minulosti ve svém závodnickém tunelu nemusela zaobírat.

„Měla jsem zabalené věci a říkám: Ty jo, já jsem si nekoupila žádný nakopávač. Tak jsem si ho jela koupit, počítala jsem s tím, že si ho vezmu. Tělo je na to zvyklé. Říkám si: Chci se dostat do toho pocitu, že už před startem mám pocit jako normálně. Ale dneska jsem si ho radši nevzala,“ vysvětlovala Horská. „I tím, že jsem cítila, že jsem nervózní, tak jsem si říkala, že to bude asi horší než lepší, když si ho vezmu.“

Traumatická zkušenost z operace se Horské vracela ve chvílích, kdy se jí srdce rozbušilo ve vyšší tréninkové zátěži. A zasáhla i do jejích klasických předzávodních příprav. Dostat do sebe energetický nápoj těsně před bojem přitom plavci většinou berou jako automatickou rutinu a zároveň nezbytný rituál. Obavy mít ale nemusela.

„Já si nemyslím, že by mi to mohlo uškodit, to vůbec ne. Věřím, že tělo je v pořádku, ale nechtěla jsem se dostat do toho nekomfortního pocitu. Byla bych z toho nervozní, ne, že by se mi něco stalo, ale měla bych zvláštní pocit. A to jsem nechtěla úplně zkoušet,“ vysvětluje Horská.

Měla navíc za sebou dobrodružnou cestu do dějiště šampionátu, pohodlná cesta vlakem se rozplynula kvůli několikahodinovému zpoždění kvůli závalu na trase.

„A ještě nám nefungovala klimatizace. Byla jsem z toho strašně unavená, naštěstí mě to nepostihlo tak, jako třeba trenérku. Byla jsem z toho rozsekaná ten první den. Včera už jsem se cítila dobře,“ řekla Horská.

Zmatek zažila i těsně před startem. Organizátorka v call roomu její rozplavbu poslala na start zbytečně brzo a závodnice se pak musely vracet. V bazénu to pak nebyla ona. Za svým osobním rekordem 2:12,21 z loňské olympiády zůstala téměř o tři sekundy. Skončila dvacátá, necelé dvě sekundy za semifinálovou šestnáctkou.

„Problém byl v druhé stovce, u kraula, přitom mi to nepřišlo tak hrozné, ale podle času to nebylo, jak to mělo být,“ hodnotila Horská. „Spokojená nejsem, ale věděli jsme, že to tady asi nebude úplně skvělé. I když pocity byly úplně jiné. Byla jsem trošku víc nervozní než normálně, protože jsem nevěděla, co od sebe čekat. Možná i tím to bylo trochu ovlivněné.“

První vřavu má aspoň za sebou a v Budapešti ji čekají ještě dva prsařské závody, včetně její oblíbené dvoustovky.

„Já si myslím, že mi to odbouralo stres. Jenom mě mrzí, že to takhle dopadlo na jedné z mých hlavních disciplín. Fakt mě to mrzí. Jsem ráda, že jsem tady, ale ten čas na takovéhle závody nepatří…“ povzdechla si Horská.