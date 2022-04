Transgender plavkyně vyhrává. Podvodnice, okrádá ženy, zní kritika

Seděla tehdy v jedné prázdné kavárně ve Philadelphii s reportérem Sports Illustrated. „Chci jen ukázat trans dětem a mladým trans sportovcům, že nejsou sami. Nemusí si vybírat mezi tím, kým jsou, a sportem, který milují,“ řekla Lia Thomasová.

Právě tohle je ale jádro sporu, který může definovat budoucnost ženského sportu. Je správné, aby žena, která se narodila jako muž, závodila s biologickými ženami?

Thomasová ještě před třemi lety mezi muži závodila, pak podstoupila hormonální terapii a prohlásila se za ženu. A navzdory kritickým reakcím začala mezi ženami i závodit. Zatím vše vyvrcholilo jejím březnovým vítězstvím v závodě na 500 yardů kraulem v divizi I na slovutném univerzitním šampionátu NCAA v Atlantě, kde o 1,75 sekundy, takzvaně o parník, porazila druhou v pořadí Emmu Weyantovou.

Už, když stála na startovním bloku, někdo z hlediště zakřičel: „Podvodníku!“ Aktivistka Beth Stelzerová měla v publiku vlajku s nápisem Zachraňte ženský sport.

Suverénní vítězství Liy Thomasové ale způsobilo mnohem víc, v Americe začala celonárodní debata o postavení transgender sportovkyň, která se stala regulérním politickým tématem dvou možných prezidentských kandidátů z křídla konzervativních republikánů. Kromě kritiky Thomasové se tak v obecné rovině zároveň staví proti politice současného demokratického prezidenta Joea Bidena, který práva komunity LGBTQ podporuje.

„Je mým přesvědčením, že muži by neměli závodit proti ženám, jakými je Emma Weyantová, a okrádat dívky o jejich úspěchy, ceny a stipendia,“ uvedl guvernér Floridy a možný prezidentský kandidát Ron DeSantis v reakci na Thomasové triumf.

Na setkání se studenty na univerzitě ve Viginii se zase vyjádřil Mike Pence, bývalý viceprezident, a také možný kandidát do nových prezidentských voleb. „Ten závod vyhrála Emma Weyantová,“ řekl Pence.

Ke kritikům faktu, že Thomasová závodí mezi ženami se přidala i Caitlyn Jennerová, sama zřejmě nejslavnější transgender sportovkyně historie. Šla ale opačnou cestou. Jako Bruce Jenner v roce 1976 vyhrála atletický desetiboj na olympiádě v Montrealu a teprve v roce 2015 se na veřejnosti přihlásila k tomu, že se změnila na ženu.

„Musíme bránit ženský sport. Za každou cenu. To, co Lia udělala, že porazila biologické ženy v Divizi I národního šampionátu, je prokletí pro to, co sport reprezentuje, a pro jeho soutěžního ducha,“ napsala Jennerová ve sloupku pro New York Post. „Dívat se, jak Lia zcela dominuje, mi lámalo srdce a zároveň jsem z toho šílela. Cítím s ženami, které celý život pracovaly, aby se dostaly na vrchol ve svém sportu, aby byly zastíněny touhle kontroverzí. NCAA by měla tyto ženy chránit.“