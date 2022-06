Šílený Maďar Milák vydrtil rekord ve Phelpsově disciplíně, Kubová šestnáctá

Ria! Ria! Hungaria! Možná víte, že Maďaři tohle křičí, když se rozhodnou dát sílu svým sportovním miláčkům. Ale slyšeli jste to někdy naživo?

Vyprodaná Duna Arena pozdravila svého šampiona Kristófa Miláka krátce před finále dvoustovky motýlkem na světovém šampionátu v očekávání něčeho výjimečného, možná i trochu šíleného. A Milák jim dal přesně to, v co natěšená hala doufala.

„Pro diváky bude skvělý, když Milák vyhraje a třeba si taky sáhne na světový rekord,“ odtušila pár minut předtím reprezentantka Simona Kubová.

Milák pak vyhnal emoce v publiku na maximum. Skočil do bazénu v dráze číslo 4 a šel do toho jako blázen. Padesát metrů před cílem měl na světový rekord víc než sekundu! Chvíli se zdálo, že opravdu překoná snovou hranici minuty a padesát sekund, kterou zatím nikdo v dějinách nepokořil jinak než kraulem. Nakonec lehce zvadnul, ale i tak…

Byl z toho světový rekord 1:50,34 minuty, ten svůj tři roky starý z MS v Kwangdžu vylepšil o 39 setin sekundy. V historických tabulkách je teď hned pětkrát za sebou napsáno: Kristóf Milák. Teprve pak následuje jméno nějakého Michaela Phelpse.

„Teď to dost bolí, vůbec necítím nohy. Ale i tak jsem si to užil, zvlášť po závodě. Atmosféra tady je skvělá. Výjimkou byla chvíle, kdy jsem vylézal z bazénu,“ usmíval se Milák. „Šel jsem tvrdě do první stovky, proto to asi bylo tak bolestivé. Tenhle světový rekord jsem chtěl víc než cokoli jiného. Publikum mi dalo neuvěřitelnou sílu. Tohle je můj domácí bazén, tady trénuju, dráha číslo čtyři patří mně. Chtěl jsem těmhle fantastickým lidem předvést něco velkého.“

Znakařka Simona Kubová byla stejně jako v Kwangdžu jen pár metrů od bazénu, když Milák kouzlil svou jedinečnou show. Tentokrát si účast ve večerním programu vysloužila postupem do semifinále, což mimochodem dokázala pošesté ze svých sedmi účastí na světových šampionátech. Na padesátce zaplavala v ranní rozplavbě čas 28,37 sekundy, v semifinále ještě dvě setiny ubrala, stačilo to na šestnácté místo.

„Já jsem byla strašně šťastná, že se mi podařilo kvalifikovat do semifinále. Je to velká soutěž, velké mistrovství na dlouhém bazénu a pro mě je to obrovský úspěch,“ líčila Kubová. Na nejkratší trati si trochu vylepšila dojem po nevydařené stovce, splnila také limit pro srpnové mistrovství Evropy v Římě.

„Ale nevím, jestli pojedu. Já nejsem typ člověka, který si na Evropu jede pro semifinále. Musím si promluvit s trenérem. Bavili jsme se o tom, že na tu Evropu prostě nepojedu. Vnitřně se mi ulevilo, že na tu Evropu jet nemusím. Za patnáct let jsem víceméně nevynechala jedinou soutěž,“ vysvětlovala Kubová.

V Budapešti se zatím koná nástup generace mladých šampionů. Kanaďanka Summer McIntoshová v semifinále dvoustovky motýlkem (2:05,79) a Rumun David Popovici v semifinále kraulové stovky (47,13) zaplavali juniorské světové rekordy. Popovici, který už v pondělí v juniorském světovém rekordu vyhrál dvoustovku, se na pouhých 22 setin sekundy přiblížil historickému času Césara Ciela z plastických her na MS 2009 v Římě.

„Mně se líbí, jak Popovici plave, má nádherný styl, nádherný cit pro vodu. Jsem zvědavá, jak dlouho mu to vydrží, kam to může posunout,“ hodnotila Kubová. „Teďka hladil světový rekord, který je ještě z dob dlouhých plavek. Myslím, že může útočit i na světový rekord. Byla by to krásná podívaná, těším se na to.“

Finále kraulové stovky se plave ve středu večer. Obhájce titulu a olympijský vítěz Caleb Dressel před semifinále ze hry odstoupil a odevzdal tak šanci na rekordních osm zlatých medailí z MS. Bude to show nového krále.

