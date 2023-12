Životní závod a bronz pro Horskou na ME, Seemanová i Gemov pátí

Česká plavkyně Barbora Seemanová se do finále MS v Japonsku nedostala, limit pro účast na OH v Paříži ovšem splnila • profimedia.cz

Kristýna Horská se postarala o první českou medaili na plaveckém mistrovství Evropy v krátkém bazénu v Otopeni. V Rumunsku získala bronz na 200 metrů prsa, poté co vylepšila svůj český rekord ze semifinále o dalších osmnáct setin na 2:19,63 minuty.

Šestadvacetiletá Horská byla před dvěma lety v této disciplíně na ME v krátkém bazénu v Kazani o dvě desetiny čtvrtá, tentokrát už se mohla radovat z první velké medaile. Získala ji v sezoně, v níž v létě přišla o mistrovství světa v dlouhém bazénu, protože dočasně přestala vidět na jedno oko.

Horská, která v minulosti také podstoupila operaci srdce kvůli arytmii, se na medailovou pozici dostala po první obrátce a celý závod se pohybovala na druhé až třetí příčce. Vedle suverénní Nizozemky Tes Schoutenové (2:16,09) ji nakonec předčila už jen Dánka Thea Blomsterbergová, za níž Horská zaostala jen o devět setin. Naopak před čtvrtou Dánkou Clarou Rybakovou-Andersenovou měla bezmála půlsekundový náskok. "Strašně jsem si tento výsledek přála, ale věděla jsem, že to bude těžký souboj, že to bude strašně vyrovnané. Jsem šťastná, že se mi to povedlo," uvedla na svazovém facebooku.

Česká výprava se tak v Rumunsku raduje z medaile ještě před očekávaným startem obhájkyně stříbra na 200 metrů volný způsob Barbora Seemanová v její hlavní disciplíně. Největší hvězda české výpravy prokázala dobrou formu na stovce, kde obsadila pátou příčku. Ve finále byla o sedm setin pomalejší než v semifinále a výkonem 52,28 sekundy zaostala o osmnáct setin za bronzovou Britkou Freyou Andersonovou.

Osmou příčku ve stejném závodě obsadila druhá česká kraulařka Barbora Janíčková, která dohmátla v čase 53,06. Vyhrála Francouzka Beryl Gastaldellová (51,48).

Páté místo obsadil Ondřej Gemov na 200 metrů motýlek. Ve finále časem 1:52,55 zaostal o devět setin za svým rekordem ze semifinále, od medaile ho dělilo 43 setin.

Druhé finále absolvoval při premiéře na vrcholné seniorské akci osmnáctiletý znakař Miroslav Knedla. Po šestém místě na padesátce doplaval osmý na dvojnásobné trati a osobní rekord ze semifinále vylepšil na 50,57.

Z českých prsařů v semifinále dvoustovky uspěl jen Matěj Zábojník, který se z osmého místa kvalifikoval do finále. Stačil mu čas 2:06,11 minuty. Vojtěch Netrh byl o 83 setin pomalejší a zařadil se na dvanáctou příčku. Druhé finále uniklo Danielu Gracíkovi, který na 50 metrů motýlek nenavázal na český rekord z rozplavby a výkonem 22,80 obsadil jedenáctou příčku.