Primátorky opět pro veslaře Dukly, osmiveslice má 39. triumf v řadě

"Bylo to skvělé. Nic jsme nepodcenili, pomohly nám i dva závody předtím (rozjížďka a semifinále). Dali jsme to dohromady, řekli si, co kde zlepšit a ve finále už to šlo bez chyby," radoval se veslovod vítězné posádky Lukáš Helešic.

Favorizovaná posádka vyhrála systémem start - cíl. "Nikdo nikam nespěchal, loď se musí rozjet jako lokomotiva a pak se to hrne dopředu. Loď se rozjede a má úžasnou rychlost," uvedl člen elitní české dvojky bez kormidelníka.

Vítězové s kormidelníkem Jakubem Šumou bez problémů zvládli i tradiční zatáčku pod vyšehradskou skálou. "Nikoho jsme nenechali na pochybách. Dukla je v chlapech bez konkurence," usmíval se Helešic. Nejzkušenějším veslařem posádky byl Matyáš Klang, jenž závod vyhrál již pošesté. Trojice Jan Potůček, Matěj Tikal a Jakub Grabmüller zvítězila poprvé.

V závodě ženských osmiveslic potvrdila roli favorita pražská Slavie, která měla v sestavě i nejlepší české veslařky současnosti Lenku Antošovou a Kristýnu Fleissnerovou. Slávistky kralují osmám od roku 2003, popáté v řadě vyhrála jejich takzvaně čistá posádka.

"Možná to ze břehu vypadalo na jednoduché vítězství, ale my jsme si mákly. Udělaly jsem si pěkný náskok a makaly jsme, i když se možná zdálo, že to nemuselo být potřeba," řekla Antošová, která měla v minulých týdnech problémy s naraženou kostrčí. Primátorky ale zvládla, v pátek dokonce startovala i v závodu univerzitních osmiveslic. "Ve čtvrtek jsem to šla poprvé zkusit a nebylo to nic moc. Od té doby to je ale každým dnem lepší," uvedla.

Jarní skulérský závod Rösslera-Ořovského na skifu vyhrál při absenci pětinásobného mistra světa Ondřeje Synka Ondřej Čermák z ČVK Brno. "Bylo to hodně těžké. Jelo se mi dobře, ale musel jsem tahat až do konce. Za zatáčkou se mi podařilo soupeřům odjet a pak jsem si to hlídal," radoval se loňský juniorský mistr republiky.

Mezi ženami zvítězila Helena Hlasová z pražské Dukly. "Je to velká radost. S Eliškou (Podrazilovou) a Kristýnou (Neuhortovou) jsem nikdy nezávodila, takže z toho má člověk vždy trochu strach. Ale bojovaly jsme a vyšlo to," uvedla Hlasová, která byla při neúčasti Antošové, Fleissnerové nebo Miroslavy Topinkové hlavní favoritkou závodu. "Mladé holky, které na skifu startovaly, jsou ale hodně dobré," dodala.