Dostál s Paloudovou předjeli prezidenta. Spolujezdec chválil: Smekám!

Oba reprezentují v rychlostní kanoistice, Josef Dostál se svou přítelkyní Anežkou Paloudovou ale už podruhé zvládli slavný vodácký maraton. Na 36 kilometrů trati z Vyššího Brodu potkali i posádku, na jejíž palubě byl prezident Pavel.

„Anežka kormidluje, a když někoho předjíždíme, tak křičí, jestli zprava, zleva, ať nám uhnou. Když jsme předjížděli prezidentskou posádku, tak zakřičela: Zprava! Tak se uhnuli a pustili nás do jezu dřív. Je to ženská, která si umí zorganizovat každého,“ smál se Dostál.

Prezident už na krumlovském maratonu startoval podruhé. V posádce seděl například s Tomášem Slovákem, šestinásobným mistrem světa ve sjezdu na divoké vodě, s nímž si už v létě na deblkajaku projel oficiální trať světového šampionátu juniorů a do 23 let ve sjezdu na divoké vodě v Roudnici nad Labem, nebo s olympionikem a předsedou svazu kanoistiky Stanislavem Ježkem.

„Předjeli nás i další naši reprezentanti. Pak nás předjížděli Anežka s Pepou. My jsme uhnuli, říkali jsme, že je necháme jet,“ vyprávěl Ježek. „Bylo to na začátku Krumlova na jezu. Řekli jsme si, že je do šlajsny pustíme. Trochu jsme uhnuli, aby to i pro ně bylo bezpečnýé. Tu jejich loď by naše pramice dokázala sešrotovat raz, dva. Říkal jsem: To jsou naši reprezentanti. Pozor!“

Pavel si Krumlovský vodácký maraton poprvé vyzkoušel před rokem během své prezidentské kampaně. A po roce se vrátil.

„Musím říct, že před panem prezidentem smekám. My jsme za celou jízdu asi jednou odložili na střídačku pádlo, abychom se napili. Jinak se dvě a čtvrt hodiny fakt pádlovalo o závod. Ještě dneska mě všechno bolím. Já si říkám, jak to asi musí cítit pan prezident,“ usmíval se Ježek. „Byla to fakt dřina. Kloubouk dolů, že to pan prezident odpádloval. Zvlášť, když to jel už vloni a musel vědět, že to takováhle dřina je. Není to, že by to jel kvůli píárkové póze. Jel si zazávodit a trošku si to užít.“

Prezidentova posádka pod názvem ´Nekecej a pádluj´ skončila sedmnáctá mezi plavidly, které vyrazily na 25kilometrovou trať z Rožmberka nad Vltavou. Dostál s Paloudovou se na nejdelší trase dlouho drželi na medailových pozicích. Nakonec dojeli sedmí a dali si do těla v úvodu přípravy na olympijskou sezonu.

„Největší bobky jsem měl z prvního jezu, ale podařilo se nám vystartovat perfektně,“ hodnotil Dostál. „Anežka ví, jak na jez najet, abychom se nepráskli. Když jsme tam najížděli, měl jsem výraz hrůzy a Anežka výraz odhodlání…“