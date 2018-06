Beachvolejbalové krásky se nechtějí stěhovat, o víkendu se představí v Praze

Úřadující vicemistryně Evropy už vědí, že na obhajobu stříbra zaútočí ve skupině v Haagu. „A budeme ji chtít vyhrát, abychom se nemusely stěhovat. Jinak budeme žít v taškách,“ líčí Kolocová. Šampionát totiž hostí hned čtveřice měst, od čtvrtfinále se hraje právě v Haagu.

Los považují obě beachvolejbalistky za příznivý, přestože dva z konkurečních párů, polský a ruský, vůbec neznají. „Andrea se určitě postará, abychom je viděly na videu a připravily si taktiku,“ nedělá si těžkou hlavu Kvapilová.

Italský trenér Andrea Tomatis bude mít ovšem napilno nejen před šampionátem, ale zejména při něm. Vede i mužský pár Ondřej Perušič – David Schweiner, a ti rozehrají turnaj v Utrechtu.

„Už jsme mu našly vlakové spoje mezi oběma městy a najaly Míšina taťku, aby nám pomáhal s rozcvičením, když tam Andrea nebude,“ přibližuje řešení Kolocová. Bývalý extraligový hráč a dosud aktivní volejbalista Jan Kvapil už páru radil loni v Soči a v Haagu nebude jedinou podporou. „Pojede s námi i můj manžel a taky máme domluvenou spolupráci se statistikem. Budeme mít početné zázemí,“ dodává Kolocová. „A já se budu snažit přesouvat co nejrychleji,“ slibuje Tomatis.

Pod vedením nového trenéra udělaly Kolocová s Kvapilovou hodně změn ve hře. „Zapracovaly jsme na nahrávce prsty a já na tom, abych hrála chytřeji na smeči. Abych nedávala jen rány do diagonály jako v šestkovém volejbalu,“ vysvělila Kvapilová.

Trojice věří, že se změny časem vyplatí. „Jsou to většinou maličkosti, ale strašně důležité. Andrea nás často peskuje, abychom na to nezapomínaly. Občas je to těžké na ty nové věci pořád myslet a to jsme pak naštvané, ale do naší hry se to dostává. Připadá nám, že se to zlepšuje,“ řekla Kolocová.

„Hned na začátku spolupráce jsem jim řekl, že musíme pracovat na spoustě malých věcí. Není to krátký proces, chce to víc času, ale pomalu se to zlepšuje,“ potvrdil Tomatis.

Už tento víkend nebude elitní český pár chybět na Super Cupu v Ládví. „Tentokrát jsme se nezapomněly přihlásit jako loni,“ smála se nad absencí z minulého roku Kolocová.