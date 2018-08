Volejbalistky sekly Estonky a jsou zpátky ve hře o ME. Semklo nás to, řekl trenér

„Situace nás semkla. Hráli jsme disciplinovaně. Ač nám možná někdo nevěřil, tak jsme proti Estonkám potvrdili, že hrát volejbal umíme. Toto vítězství nás musí nakopnout do dalších zápasů,“ řekl v rozhovoru pro Českou televizi trenér Zdeněk Pommer, který do základní sestavy poslal nahrávačku Šmídovou místo Valkové. „Chtěl jsem něco změnit. Šmídová podávala dobré výkony, dostala proto prostor. Zvládla to velmi dobře,“ dodal.

Estonky byly vyrovnaným soupeřem jen v úvodním setu. Výkon českých volejbalistek provázely v této fázi utkání drobné výkyvy. Odrážely se ve zbytečných chybách, kterými napomohly soupeřkám několikrát po získání až čtyřbodového náskoku srovnat krok. V závěru úvodního setu stačily ještě houževnaté Estonky za stavu 24:20 odvrátit tři setboly, obrat se jim ale nepodařil.

Vydařená koncovka prvního setu české hráčky psychicky povzbudila. Zbavily se křečovitosti a dostaly se do herní pohody. Rychle získaly při podání Šmídové komfortní náskok 8:0 a zcela ovládly hru. Soupeřky dostávaly pod tlak důrazným podáním, pestřejším útokem a také přesnější obranou na síti. Estonský trenér se snažil zastavit narůstající rozdíl ve skóre častými střídáními, ale marně.

Také ve třetím setu si udržovaly české volejbalistky zásluhou herní převahy bezpečný náskok. Estonky se ještě vzchopily na chvíli v závěru zápasu, ale stačily už jen korigovat výsledek. Trenér Pommer sáhl v průběhu zápasu pouze k jedné změně, kdy na místě libera nastoupila za Dostálovou na chvíli Chevalierová. Zbytek základní sestavy neměnil. V českém týmu se nejvíce dařilo Orvošové s 12 body, o jeden bod méně si připsaly Havelková s Mlejnkovou.

V sobotu čeká české reprezentantky odveta s Estonskem v Tallinnu. Zbytek kvalifikace se odehraje v lednu. Na evropský šampionát postoupí ze čtyřčlenné skupiny dva celky. „Jsme po středeční výhře zpět ve hře. Budeme to chtít nyní potvrdit v odvetě v Estonsku. Dnes jsme získali respekt našich soupeřek,“ uvedl Pommer.

Kvalifikace mistrovství Evropy volejbalistek v Jablonci nad Nisou:

Skupina E:

ČR - Estonsko 3:0 (23, 12, 19)

Rozhodčí: Dobrev (Bul.), Valentar (Slovin.). Čas: 72 min. Diváci: 1200.

Sestava a body ČR: Strušková 7, Šmídová 5, Havelková 11, Holásková 9, Orvošová 12, Mlejnková 11, libero Dostálová - libero Chevalierová. Trenér: Pommer.

Nejvíce bodů Estonska: Milenová 14, Peitová 5, Laaková 5.

Finsko - Švédsko 3:1 (.20, 15, 24, 14).