Snow volejbal navýšil počet hráčů, poprvé se uskuteční Světový pohár | iSport.cz

Beachvolejbal na sněhu? To už neplatí! Snow volejbal se chce této nálepky zbavit, proto ho od nynější sezony musí hrát tři hráči. Důvodem je snaha zapojit kolektivnější prvky a některé aspekty z šestkového volejbalu. „Jsou delší výměny, více herních kombinací, což jak hráčům, tak divákům přináší silnější prožitek ze hry,“ přibližuje změny Michaela Knoblochová, která ve snow-volejbalu ovládla několik turnajů.

Premiérově se navíc odehraje turnaj pod hlavičkou FIVB Světového poháru. Na rakouskou sjezdovku ve Wagrainu proti sobě nastoupí reprezentantky Ameriky, Ruska nebo Japonska, Argentiny nebo Jižní Afriky. „Vůbec nevím, jaká to bude pro nás konkurence, o jak kvalitní soupeřky půjde. Necháme se překvapit,“ dodala Knoblochová.

Světová volejbalová federace má se snow-volejbalem velké plány – chce ho protlačit do zimních olympijských her. Tím by se volejbal stal prvním sportem, který by byl zastoupen na letních a zimních Hrách. Změny ale také způsobily pro český tým komplikace. Tím, že se rozšířil počet členů v týmu, tak je náročnější sehnat hráče. „Musela jsem svůj tým nově poskládat a oslovit několik hráček. S předchozí spoluhráčkou Annou Dostálovou už spolu nejsme,“ popsala Knoblochová.

Do Wagrainu tak odcestuje s Ludmilou Lojkovou, Michaelou Šmejckou a Ivanou Cebákovou. Druhým týmem je Dostalová, Žolnerčíkova a Jakubšová. Další turnaj Světového poháru se uskuteční hned za týden v italském Plan de Corones. „Vzhledem k tomu, že s některými spoluhráčkami nastoupím zcela poprvé, bude to zajímavé. Ambice máme ale nejvyšší,“ dodala Knoblochová.