Blokař Král se vrací domů, bude hrát v extralize za pražské Lvy | iSport.cz

„Z návratu do extraligy mám trochu strach. Je to kvalitní soutěž a roky nezastavíte. Volejbal hrát umím, budu bojovat s fyzičkou. To je pro mě další výzva, očekávání budou veliká. S tím je třeba se poprat,“ prohlásil účastník tří evropských šampionátů Král, jenž v roce 2004 získal domácí titul s Odolenou Vodou. O dva roky později vyhrál s Trevisem Ligu mistrů.

Už dříve Lvy, kteří v premiérové sezoně pod novým názvem vypadli v předkole play off s Odolenou Vodou, posílil nahrávač Luboš Bartůněk z Ústí nad Labem. Na odchodu je naopak nizozemský blokař Mart Van Werkhoven.