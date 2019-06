Volejbalistky hrají o finále Euroligy i kvalifikaci Ligy národů | iSport.cz

O postup do finále Final Four i účast v kvalifikaci o elitní Ligu národů budou hrát české volejbalistky v závěrečné fázi Evropské ligy. V pátek se od 16:00 střetnou ve Varaždínu v semifinále s Běloruskem. Ve druhém duelu nastoupí od 19:00 Španělsko a domácí Chorvatsko. "Úspěchem už je postup mezi nejlepší čtyřku, ale budeme bojovat o další vítězství. V Chorvatsku předvedeme to nejlepší, co umíme," řekl řecký kouč národního týmu Jannis Athanasopulos, který převzal volejbalistky v dubnu.