Beachvolejbalistky Kubíčková s Kvapilovou zvítězily na Strahově a dělí se o celkový triumf | iSport.cz

Kubíčková s Kvapilovou vyhrály týden po triumfu v Chodově u Karlových Varů i finále v Beachclub Strahov. Bojovat musely ve třech setech. „Finále bylo velmi vyrovnané a možná rozhodlo i trochu štěstí. Jsem ráda, že jsme to zvládly a dotáhly do vítězného konce,“ prohlásila Michaela Kvapilová, která si společně s Kubíčkovou připsala dvě výhry a dvě účasti ve finále. To Štochlová s Maixnerovou byly pokaždé na pěti turnajích mezi nejlepší trojicí, dvakrát se dostaly ve finále.

„Byl to už pátý turnaj za sebou a už je to fyzicky náročné. Ale sebraly jsme zbytky sil a jsme rády, že to vyšlo,“ prohlásila Kubíčková. „Za celou Tipsport Beach Series jsem moc ráda! Byla to skvělá příležitost postavit se po dlouhé době zase na kurt a zjistit, jak na tom jsme, na čem je potřeba zapracovat.“

Obě dvojice v konečném pořadí Tipsport Beach Series nasbíraly 504 bodů a převzaly shodně prémii 20 tisíc korun. Na třetím místě skončila Martina Williams a Sára Olivová. Turnaje žen v beachvolejbale budou pokračovat v rámci domácích pohárů.

Mužská série se odehrávala na kurtech ve městě Pňov – Přehradí. Uspěla nejvýše favorizovaná dvojice Berčík a Schweiner, který nemohl nastoupit se zraněným Ondřejem Perušičem. Mladý talent společně s českou jedničkou porazili ve finále Jindřicha Weisse a Martina Tichého 2:0 na sety. „Jsem rád, že jsem mohl Davidovi pomoct, aby nevypadl z herního rytmu a zároveň to pro mě byla super příležitost si zahrát s tak kvalitním hráčem. Často proti sobě trénujeme, tak jsme si konečně mohli vyzkoušet, jaké to je stát na jedné straně sítě,“ prohlásil Berčík.

Do turnaje už nemohli zasáhnout šestkoví profesionálové Jan Hadrava a Donovan Džavoronok, kteří se už připravují na sezonu v nejvyšší italské lize.