Volejbalista Hadrava s Civitanovou vyhrál pohár a útočí na čelo tabulky

Český volejbalista Jan Hadrava si v italské lize připsal první velký úspěch! O víkendu s týmem Lube Civitanova získal titul v italském poháru, když ve finále porazil Perugii 3:1. Do konce týdne sehraje dva zápasy, které rozhodnou o tom, zda skončí s Civitanovou na první místě po základní části. „To nám může významně usnadnit cestu v play-off. Je lepší tam postoupit z prvního místa než ze druhého,“ prohlásil Hadrava, který je prvním rokem v nejlepší volejbalové lize světa.

Umí táhnout týmy a starat se o body. Na to byl Jan Hadrava zvyklý v Polsku, kde působil před loňským příchodem do jednoho z nejslavnějších klubů světa. Jenže v Civitanově nedostává tolik prostoru, jak si představoval. „Chtěl bych hrát samozřejmě víc. Ale na druhou stranu není zápas, kdy bych nenastoupil do koncovek setů. Tam mě trenér využívá pravidelně,“ popisoval Hadrava, který takto podobně hrál také ve finále italského poháru.

Ve třetím setu se volejbalistům Civitanovy podařilo zablokovat útočné pokusy od hráčů z Perugie. „To bylo klíčové, poté už nekladli takový odpor. Jsem rád, že mám medaili z poháru, i když to nebylo tolik ze hřiště. Úspěch už mám do konce života a je to krásná vzpomínka,“ dodal Hadrava. Civitanova ztrácí tři body za vedoucí Perugií, se kterou se v tomto týdnu střetne. V neděli pak Hadravu čeká poslední zápas v základní části.

„Pokud se nám podaří Perugii porazit, tak bychom chtěli postoupit do play-off z prvního místa. To je důležité, na cestě do finále se totiž chceme vyhnout Trentinu, které je dalším aspirantem na titul,“ popsal český volejbalista.