Finálové drama! Jihostroj odvrátil už druhý mečbol, o titul v pondělí

„Je to hezký pocit, že si to můžeme s Karlovarskem rozdat na jeden zápas o titul. Bude to pěkný zážitek i pro diváky, i když nemohou být v hale,“ řekl do kamery ČT sport spokojený trenér Jihostroje René Dvořák.

Jeho svěřenci vstoupili do domácího duelu posilněni obratem, který předvedli v minulém venkovním zápase. Karlovarsko v pondělí mohlo slavit titul, jenže neudrželo luxusní náskok a padlo v pěti setech.

Vyrovnaný byl i čtvrtý duel na jihu Čech. Hosté totiž urvali dramatickou koncovku druhé sady poměrem 33:31. Jenže byli to domácí, kteří diktovali tempo a měli dál mírně navrch. Vyhráli třetí set relativně hladce 25:19 a ve čtvrtém dokázali zápas uzavřít.

Pátý duel, který rozhodne o zlatých medailích, bude v pondělí (20.20) hostit hala v Karlových Varech.

„Lepší je rozhodovat doma. V hale, ve které to známe,“ neztrácel optimismus kouč Karlovarska Jiří Novák.

České Budějovice - Karlovarsko 3:1 (23, -31, 19, 20), stav série: 2:2.