Volejbalistka Mlejnková ví, jak v osmifinále ME na Turecko

Těžká prověrka formy. České reprezentační volejbalistky mají před sebou náročnou misi. V osmifinále ME v bulharském Plovdivu vyzvou v neděli Turecko. „Těšíme se moc. Bude to určitě hodně vypjaté utkání, ve kterém se může stát cokoli. Všichni asi tuší, že Turecko bude favoritem, což může být pro nás výhoda,“ uvedla v tiskové zprávě pro média Michaela Mlejnková. Český tým si podle ní na turecké volejbalistky věří.

Šampionát si velmi užívá. Vždyť Michaela Mlejnková patří k nejvíce bodujícím hráčkám, v této statistice je na sedmém místě mezi všemi volejbalistkami na mistrovství Evropy. Svými smeči táhne tým a zatápí soupeřkám. „Mám radost, jak nám to s holkami na hřišti šlape. To, že se mi daří není zásluha jen moje, ale celého týmu. Bez nich bych tolik bodů nedala,“ dodala Mlejnková, která na turnaji vybojovala 73 bodů a předvedla 2 esa. Další elitní smečařka Andrea Kossányiová zaznamenala 33 bodů.

Zkušené duo společně s dalšími spoluhráčkami čeká Turecko, které zatím na turnaji neprohrálo a ztratilo pouze jeden set. Stejně je na tom pouze Itálie. „Turkyně mají velmi typické účko, které se budeme snažit ubránit. Jejich silnou zbraní jsou také blokařky. Ty musíme přelstít,“ popsala Mlejnková přednosti soupeřek. „Klíčový bude náš servis, od něj se to bude pak vyvíjet. Když se nám je podaří odtáhnout trochu od sítě, tak to bude o trochu snadnější a bude záležet na naší obraně.“

Mlejnkovou potěšil dosavadní průběh šampionátu a hlavně to, že náročné duely české volejbalistky v hlavě zvládly. „Dokázaly jsme si v každém zápase, že jsme mentálně silné v těch těžkých chvílích. Když se nedaří, dokážeme držet spolu. Ať už to bylo proti Španělsku a Řecku, kde jsme musely vyhrát, tak i proti těžším soupeřům, kde se nám s nimi podařilo držet krok a hodně je potrápit,“ dodala Mlejnková. „Cítím, že máme super partu, a to se pak projevuje i na hřišti, kde hrajeme týmově a pomáháme jedna druhé.“

Turnaj v Bulharsku je podle smečařky, která letos hrála v německém Stuttgartu, organizovaný dobře. „Musíme se testovat každý druhý den a nošení roušek je povinnost. Abychom nebyly zavřené jen na hotelu nebo v hale, tak se chodíme projít kolem hotelu na čerstvý vzduch. Během volného dne jsme se jely s týmem podívat do centra města Plovdivu,“ popisovala Mlejnková, podle které tráví volný čas každá hráčka jinak. „Nejčastěji odpočíváme nebo spíme. Někdo si třeba čte nebo hraje hry na mobilu.“