Složitá cesta stříbrného juniora. Toman věří ve větší vytížení

Patří k výjimečné generaci českého volejbalu. Do výběru, který v roce 2018 získal na mistrovství Evropy hráčů do 20 let historické stříbro. Ani medaile z juniorského šampionátu však místo v extraligové sestavě automaticky nezaručí. Přechod mezi muže bývá i pro talentované mladíky složitý. Jiří Toman se nechce vzdát, do přípravy áčka pražských Lvů vstupuje s cílem zamíchat kartami. „Nic není v životě zadarmo. Jsem realista. Už v Haagu jsem věděl, že vše bude o práci. Myslím si, že jsem na dobré cestě,“ uvedl jednadvacetiletý borec.

Trenér Lvů Tomáš Pomr je rád, že má v týmu dva kvalitní univerzály. Zatím dává přednost Mateji Mihajlovičovi. To je logické, pro slovinského bombarďáka hovoří devět let zkušeností, herní vyzrálost, spolehlivost... „S Jirkou jsem spokojený, jen musí dělat méně chyb,“ řekl kouč. Budoucnost lužinského odchovance mu není lhostejná. „S klubem je spjatý, prošel všemi kategoriemi. Záleží mu na něm,“ zdůraznil. „Loni byl Jirka nespokojený se svou rolí v týmu. Cením si toho, že zatnul zuby a vydržel. Pracuje na sobě. Těší mě, že se neustále zlepšuje. Pokud mu to vydrží, příležitost dostane,“ slíbil.

V přípravě točí poctivě oba své snajpry. Na turnaji v Příbrami, který Lvi ovládli, hrál každý dva celé zápasy. „Cítil jsem se fantasticky,“ sdělil Toman. „Nějaké chybky tam samozřejmě byly, ale moje i týmové výkony se vydařily. Funguje nám to,“ líčil po výhrách nad domácí družinou, Ústím nad Labem a Myjavou i těsné porážce s Waldviertelem. Zisk poháru ovšem nepřeceňoval. „Každá výhra se cení, teď je ale důležitější, že jsme si všichni dobře zahráli,“ vysvětlil.

Lvi skončili loni čtvrtí v extralize a probojovali se do semifinále Vyzývacího poháru. Letos už sezonu bez medaile zakončit nechtějí. Proto posilovali a přivedli do kádru hlavně tzv. „vítězné tipy“. Z jejich hry v přípravě sálá neobyčejný zápal. „Noví hráči přinesli novou energii. Chceme vyhrát každý balon v utkání i na tréninku. Ať už starší nebo mladší, nikdo nic nevypustí,“ potvrdil Toman. Za největšího „rapla“ označil ukrajinského blokaře Valerije Toduu, jenž přišel z Českých Budějovic. „Je to hodný kluk, ale jak přijde zápas, tak přepíná do módu zvířete,“ charakterizoval spoluhráče.

Jiří Toman absolvuje v áčku Lvů třetí přípravu. Dobře ví, že do ní vstupuje jako druhý univerzál. To ho ovšem nestresuje. „Vím, jak jsem braný. Nikde ale není psáno, že nemohu v průběhu sezony nastupovat. Rozhodně bych rád Matejovi odlehčil a střídal ho častěji,“ ozřejmil své plány. Ke cti obou „soků“ nutno zmínit, že spolu vycházejí snad až nad očekávání. „Bavíme se v hale i mimo ni. Radíme si, spolupráce mezi námi je výborná,“ popsal mladík, kterého posouvá soutěživost uvnitř dvojice. „Matej je zkušenější, v tom vidím mezi námi hlavní rozdíl. Navíc je klidnější, v tom mu pomáhá věk, jinak jsme na podobné úrovni. Rozhodně není o tři třídy výš,“ doplnil.

Od pondělí budou Lvi trénovat v Unyp areně, týden pak zakončí turnajem. V pátek a v sobotu se představí v Odoleně Vodě. Soupeři jim budou domácí volejbalisté, hráči Kladna a Ústí nad Labem. „Těšíme se na konfrontaci s dalšími týmy. Věřím, že naše výkony budou zase o něco lepší,“ dodal trenér Pomr.