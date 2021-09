Lvi přilákali zvučnou posilu. Už mám učebnici češtiny, říká Kanaďan McCarthy

Tenhle borec nebude rozhodně do počtu. Pražští Lvi představili poslední letní posilu. Volejbalista Fynn McCarthy je kanadským reprezentantem, s výběrem javorového listu se o prázdninách radoval z postupu do Světového poháru. Jednadvacetiletý blokař má rovněž zkušenosti z Evropy. Dvě sezony hájil dres Montpellieru. „Nemá výraznější slabiny, jeho předností je komplexnost. Tím, že hrál část kariéry na univerzálu, je moc šikovný a disponuje i vynikajícím servisem,“ uvedl trenér Lvů Tomáš Pomr po utkání v Liberci. V něm 203 centimetrů vysoký hráč poprvé nastoupil za Lvy. „Hodili jsme ho do vody, a plaval. Jsme rádi, že je tady s námi,“ doplnil kouč.

Vaše jméno nezní tak docela kanadsky. Prozradíte jaké máte kořeny?

Máte pravdu, rodina mého otce pochází z Irska a mé maminky z Ukrajiny. Oba rodiče se ovšem už narodili a potkali v Kanadě. Já celou historii znám, ale cítím se být stoprocentním Kanaďanem.

Pokud dostane Kanaďan nabídku z Česka, nemusí si vzít na pomoc mapu?

Zase nepodceňujte Kanaďany, většina z nás ví, kde Česko leží. Já jsem to měl jednodušší, už jsem u vás hrál. V roce 2017 v Českých Budějovicích na mistrovství světa juniorů.

Máte příjemné vzpomínky?

Umístili jsme se na osmé pozici, což byl pro Kanadu veliký úspěch. Všichni jsme ale věděli, že jsme mohli uhrát ještě lepší výsledek.

Znáte nějaké české sportovce, umělce...?

Nezlobte se, nevybavuji si žádné jméno. Vím jen to, že Česko je krásná země a nejhezčí je Praha.

Ani Jaromíra Jágra neznáte?

Ten je od vás? Jsem veliký fanoušek hokeje, Jaromíra Jágra samozřejmě znám. A teď si vybavuji Tomáše Satoranského. Dodnes nechápu, jak jste nás mohli vyřadit v kvalifikaci na olympijské hry. Vždyť máme tým plný hvězd NBA.

Co vás přesvědčilo, že jste přijal nabídku Lvů?

Chtěl jsem jít do dobře fungujícího klubu, v němž se hraje kvalitní volejbal. V dnešní době zase není takový problém sehnat si přes internet, agenta nebo spoluhráče, co nastupují v Evropě, potřebné informace. Druhou věcí jsou podmínky pro život a ty skýtá Praha vynikající.

Přicházíte z kanadského národního centra. O jaký projekt šlo?

Volejbal se loni v Kanadě vůbec nehrál, centrum vzniklo kvůli pandemii covidu-19. Svaz vybral osmnáct hráčů a v Québecu jsme alespoň intenzivně trénovali.

Bylo nyní složité se do Česka vůbec dostat?

Naštěstí ne, Kanada teď nemá zásadní opatření. Mohu se tak těšit na získávání zkušeností v nové zemi.

Jaké na vás v Praze čekalo přijetí?

Parádní. Byl jsem strašně unavený, v letadle jsem nebyl schopný usnout, a vnímal jen to, že se na mě všichni smějí. Klub mě hned ubytoval. Nebylo si na co stěžovat a mohl jsem jít spát.

Jak jste se dvacet čtyři hodin po příletu cítil v Liberci na hřišti?

Velmi dobře. Sice jsem stále cítil drobnou únavu, ale ta brzy vyprchá. Bude to lepší a lepší.

Kdy to bude nejlepší?

Musím vstřebat systém Lvů, klíčová je pro mě souhra s nahrávačem. K tomu potřebuji týden až dva. Věřím, že to nebude problém.

Jak se vám jeví tým?

Vypadá velmi dobře. Cíl vyhrávat je reálný.

Úředním jazykem „lví kabiny“ je čeština. I cizinci se ji učí. Přidáte se?

To bude pro mě výzva. První, co jsem udělal po podepsání smlouvy, byl to, že jsem si stáhl učebnici češtiny. Jde o mimořádně těžký jazyk docela jiný než angličtina. Trochu mi připomíná francouzštinu. Zatím umím dvě slova – děkuji, prosím.

Děkuji za rozhovor.

Prosím. (směje se)