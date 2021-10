Škádlení před šlágrem kola. Pfeffer hrozí Moníkovi zdražením nájmu

Na větší volejbalový mač o víkendu nenarazíte, vždyť proti sobě nastoupí dvě nejlepší libera extraligy. Opory Karlovarska Daniela Pfeffera a pražských Lvů Milana Moníka spojuje úspěšné léto – bok po boku stáli během senzačního tažení reprezentace do čtvrtfinále mistrovství Evropy. Zajímavé je, že Pfeffer dělá od té doby Moníkovi bytného. I to může hrát ve šlágru 5. kola svou roli. „Za každý set co u nás Lvi vyhrají, zvednu Milanovi procentuálně nájemné. Je jen na něm, kolik chce platit,“ říká lídr Západočechů. „Ještě že jsem si pronajal vybavený byt. Škody na zařízení mohou být nedozírné,“ kontruje borec z metropole.

Z předchozích slov je patrné, že má správné libero v týmu na starosti vedle dirigování obrany i dobrou náladu. Škádlení obou pánů neustává... „Bude to psychologická válka. Rozhodne se pod sítí. Musíme se dostat do hlavy nahrávači Kubovi Janouchovi a taky Moňasovi. Ideálně je mezi sebou rozhádat,“ spřádá plány Pfeffer. „Tři roky bydlíme s Kubou v reprezentaci na jednom pokoji. Nás už nic nerozhodí,“ mávne rukou Moník. „V úvodu trefíme pár servisů. Rozleptáme natolik jejich přihrávku, že už ji nikdo neslepí,“ nabízí svůj zaručený recept.

Najdou se však okamžiky, kdy ani oni nežertují. Kouč národního týmu Jiří Novák může mluvit o štěstí, že měl na Euru k dispozici tak sourodou dvojici liber. Ve chvíli, kdy se rozhodl pro Moníka, Pfeffer přijal post dvojky s grácií. „Ani jeden z nás není lepší, nebo horší. Asi jsem měl právě lepší formu. Dostal jsem šanci a chytil ji za pačesy,“ spekuluje pražský volejbalista. „Dan to vzal skvěle, podporoval mě,“ oceňuje. „O zklamání bych přímo nemluvil,“ otevírá ožehavé téma hráč Karlovarska. „Samozřejmě jsem chtěl nastupovat. Po sezoně, v níž jsme vyhráli extraligu, zahráli si Ligu mistrů, jsem myslel, že to vyjde. Každý v nároďáku by ale měl být schopný oprostit se od svého ega a dát týmu maximum,“ zdůrazňuje.

Zatímco v reprezentaci je úspěšnější Moník, na klubové scéně získal více vavřínů Pfeffer. Karlovarsko nyní třeba usiluje o postup do Ligy mistrů. K cíli už mu chybí maličkost – ve 3. předkole přejít přes Benfiku Lisabon. „Vary sleduji. V evropských pohárech jim fandím. Jakýkoli tým v Lize mistrů znamená skvělou reklamu pro český volejbal,“ sděluje Moník. Předkola s sebou nesou mnohá úskalí. Možná si myslíte, že Západočeši úterní postup přes Záhřeb pořádně zapili, tak to jste na velkém omylu. „Na oslavu není čas. Hrajeme středy a soboty. Už čtvrtý týden máme i nedělní tréninky. Ani po zápase s Mladostí jsme nedostali úplné volno, ale šli na povinnou regeneraci,“ popisuje Pfeffer.

To může být voda na mlýn pražských Lvů. Zatímco v pondělí přehráli libereckou Duklu, a poté se v poklidu začali připravovat na šlágr, Západočeši měli docela jiné starosti. A taky tu máme memento. Po předchozím postupu přes Galati doma propadli s Příbramí. „Mají pořádně nahuštěný program. Jejich výkony musejí občas zakolísat. Dan samozřejmě řekne, že se to nemůže opakovat, ale únava se prostě dostaví,“ popisuje Moník. „S Příbramí jsme měli naše klasické výpadky,“ přiznává Pfeffer. „V každém setu jsme si dovolili pětibodovou černou díru. To se nám stávalo i v předchozích utkáních, ale Příbram toho jako první využila. Věřím, že to bylo naposledy,“ říká.

Pro Karlovarsko zase hraje výhoda domácího prostředí. O to více, že tam Lvi vyhráli naposledy 5. listopadu 2016. „Často předváděli dobré výkony, přijeli k nám a nedařilo se jim. Je to o naší mentální síle. Chceme vyhrát každý zápas, ať je skóre jakékoli. Tím odhodláním je zlomíme,“ vysvětluje Pfeffer. „To už je minulost. Dobře víme, že pokud budeme hrát na sto procent, je Karlovarsko k poražení,“ míní Moník. „Vyhrát tam je těžké, ale mně se to s předchozími týmy už párkrát podařilo,“ líčí libero Pražanů. „Je zajímavé, že si to vůbec nepamatuji,“ diví se Pffefer.

A další hodně veselá diskuse je na světě. Zápas Karlovarska se Lvy se hraje v sobotu od 18 hodin v Hale míčových sportů v Karlových Varech. Už kvůli těmto dvěma chlapíkům je jisté, že se během něho nudit nebude.