Úspěch pro český beachvolejbal na MS juniorů: Semerád a Šépka berou čtvrté místo

Takový výsledek už tu dlouho nebyl! Jakub Šépka a Tomáš Semerád skončili na mistrovství světa do 21 let v Thajsku na čtvrtém místě. Další česká dvojice Tadeáš Trousil a Matyáš Džavoronok byli pátí, Kylie Neuschaeferová s Michaelou Břínkovou braly deváté místo. Je to po 18 letech, kdy se český mužský tým probojoval do top 4 na mistrovství světa. „Těší nás to neskutečně. Je neuvěřitelné se umístit mezi nejlepší čtyřkou na světě. Doufali jsme ještě v trochu lepší výsledek, ale jsme za to moc rádi,“ prohlásil Šépka, který společně se Semerádem obsadili ještě páté místo na MS juniorů do 19 let.

Český beachvolejbal má obrovský příslib do dalších let, talentované páry se totiž dokázaly prosadit na mistrovství světa do 21 let v thajském Phuketu a postoupit ze základní skupiny. V úvodním kole vyřazovací části však prohrály Neuschaeferová s Břínkovou 0:2 na sety proti španělskému páru Álvarezová a Gonzálezová. Kvůli tomu nepostoupily do čtvrtfinále a skončily nakonec deváté.

Postup do čtvrtfinále si naopak zajistil Trousil s Džavoronokem, jenže v souboji o semifinále prohráli s dvojicí Italů Dal Corso a Viscovich. S nimi prohráli také v základní skupině v tie breaku. Na šampionátu tak skončili pátí. Dařilo se naopak Šépkovi a Semerádovi. Nejprve ve čtvrtfinále porazili Chilany Aravena a Iglesiase. Právě toto utkání označili za pro ně nejtěžší v celém šampionátu. „Vyhráli jsme první set, ale v tom druhém jsme prohrávali 7:14. Udrželi jsme chladnou hlavu, dokázali jsme to otočit v náš prospěch,“ popsal Semerád, který pak se svým parťákem nestačil v semifinále na Švédy Ähmana s Hellvigem.

V souboji o třetí místo pak český pár prohrál s Rusy Veretiukem a Arkhipovem. „Máme z toho teď smíšené pocity. Hráli jsme náročné zápasy se Švédy a Rusy, chybělo nám pár bodů. Myslím si, že za nějakou dobu na to budeme koukat jako úspěch,“ tvrdil Semerád, pro kterého je to zakončení druhého roku spolupráce se Šépkou. „Dali jsme se dohromady díky Martinu Tichému a Ondřejovi Vlčkovi, tím jim za to děkujeme. Chceme se beachvolejbalu věnovat naplno, ale rádi bychom do toho skloubili vzdělání a studia. Mým snem je jednou vyhrát beachvolejbalovou olympiádu.“

Šépka se Semerádem se na kurtu prezentují razantní hrou, která je atraktivní pro diváka. „Zároveň bychom rádi do naší hry vložili precizní technické údery, které jsou v některých situacích potřeba. Snažíme se hrát plní pozitivních emocí, nevzdávat žádný zápas a hrát do posledního balonu,“ dodal Šépka. Talentovaný český pár dlouhodobě spolupracuje s Prague Beach Teamem a s Beachvolejbalovou školou Praha. „Český volejbalový svaz zahájil v letošním roce cestu kolektivní přípravy vybraných párů s cílem uspět na olympijských hrách v Paříži a v Los Angeles. Máme skvěle nastartováno, je z čeho vybírat. Je tu třeba ještě sedmnáctiletý Kryštof Oliva. Všem klukům se věnuje úspěšný trenér Andrea Tomatis a mladí trénují s Perušičem a Schweinerem,“ prohlásil Vít Mařík, garant beachvolejbalu v Českém volejbalovém svazu.