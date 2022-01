Spilková mačkala palce Lvům, ti dokráčeli k senzačnímu vítězství

Spilková rozdávala úsměvy, podpisy q ochotně pózovala před objektivy fotoaparátů a mobilů. K tomu se ukázala jako znalkyně volejbalu. Ani nečekala na výpočty aplikace SmartVolley, podle níž se na domácích utkáních Lvů vyhlašuje nejužitečnější hráč, a říkala, že to bude Luke Smith. „Věděla jsem, že to musím být on. Jeho výkon měl lehkost, hrál dobře na síti a utkání si užíval. Takže jsem v něj věřila,“ uvedla golfistka na adresu domácího smečaře. Statistický program poté doplnil, že Australan přijímal s úspěšností 73 procent, na útoku byl ještě o šest procent lepší, dal eso, podílel se na jedenácti bodech... Zkrátka zářil.

To se nakonec čekalo, pozitivně překvapil výkon 21letého univerzála Lvů Jiřího Tomana. „Jirkovo zařazení může být pro někoho překvapivé, jelikož nedostával moc příležitostí. Na trénincích ale makal a byl připravený na šanci. Chytil ji za pačesy a pomohl týmu,“ ocenil kouč domácích Tomáš Pomr. Odchovanec klubu prožíval euforické chvíle. „Byla to paráda. Za prvé jsem hrál, za druhé dobře, za třetí všichni plnili, co měli a za čtvrté jsme zvítězili,“ vypočítával. Také on dal eso a pomohl k zastavení patnácti zápasové série výher Karlovarska. Během ní si Západočeši vyšlápli na hvězdný Galatasaray, nebo zvítězili na palubovce budějovického Jihostroje. „Nevím, co na to říct. Vyhráli jsme a navíc zaslouženě,“ zdůraznil Toman.

Podstatně horší nálada panovala v táboře hostí. Už ve středu nastoupí v Tours a přáli si být před čtvrtfinále CEV Cupu lépe naladěni. Hodnocení trenéra Jiřího Nováka bylo příkré. „Ti, co nás mají táhnout, tentokrát nepodali výkony na úrovni extraligového utkání,“ konstatoval. Také kapitán Daniel Pfeffer hledal příčiny porážky ve vlastních řadách. „Nepodali jsme náš obvyklý výkon. Lvi zahráli to, co jim stačilo,“ mínil.

Pražany možná k dobrému výkonu vyburcovala také přítomnost Kláry Spilkové. A oni na oplátku špičkovou golfistku inspirovali. „Spojuje nás podobná terminologie – třeba super rána. I to, že je vývoj sportu stále proměnlivý,“ všimla si reprezentantka. „Pokud se najde pár jamek, ve kterých se nedaří, je třeba nevěšet hlavu a bojovat až dokonce. Lvi prohráli druhý set, a přesto se nevzdali,“ dodala patronka.