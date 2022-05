Pandemie, pak rozpočet. Elitní turnaj v Ostravě měl dvakrát namále, ale bude

Zachráněn dvakrát po sobě! Na poslední chvíli. Elitní beachvolejbalový turnaj J&T Banka Ostrava v unikátní oblasti Dolních Vítkovic nezastavila pandemie, ani problémy s financováním. Před rokem dostali pořadatelé výjimku od Ministerstva zdravotnictví tři týdny před akcí. Teď byli znovu napnutí do posledního okamžiku. Turnaj se posunul do nejvyšší světové úrovně Elite 16 a byly problémy s financováním. J&T Banka Ostrava Beach Pro fanoušci od 25. do 29. května uvidí. Přijedou největší hvězdy plážového volejbalu, včetně českých es Ondřeje Perušiče a Davida Schweinera.

Světová volejbalová federace v letošním roce přišla s novým formátem světové série Volleyball World Beach Pro Tour. Tvoří ji turnaje v kategoriích Elite 16, Challenge a Future. Ostravský turnaj, který byl v předešlých sezonách opakovaně vyhlašován jako jedna ze tří nejlepších akcí roku, se posunul do top kategorie Elite 16. V ní je pouze 9 turnajů, první byl v mexickém Rosaritu, druhý bude v Ostravě, poslední bude v australském Sydney. Tím ovšem skokově narostly i náklady.

„Situace byla komplikovaná,“ nezastírá předseda Českého volejbalového svazu Marek Pakosta. „Kvůli provizornímu státnímu rozpočtu, snížení celkového rozpočtu Národní sportovní agentury a také faktu, že se veškeré náklady zvyšují skokovým tempem, byla nejistota velká. Musím poděkovat všem, kteří se přípravě turnaje věnovali, že vytrvali a můžeme se těšit na špičkový plážový volejbal.“

Akci se povedlo zachránit i díky garanci dodatečné podpory města Ostravy a Moravskoslezského kraje. „Bylo to náročné, přiznám se, že jsem tomu letos už moc nevěřil,“ říká Marek Tesař z pořádající agentury Raul. „Kdyby se turnaj neuskutečnil, bylo by to špatné, ztratili bychom kontinuitu, vybudovaný kredit ve světě a možná i vypadli z kalendáře FIVB. Už druhý rok po sobě to ale nakonec dobře dopadlo. A to především díky jednání s vedením NSA a především garanci dodatečné podpory z města Ostravy a Moravskoslezského kraje. Obrovsky si ceníme jejich přístupu, který turnaj zachránil.“

Elitní série Beach ProTour má pouze devět turnajů. Hraje se v Mexiku, Jižní Americe, Austrálii, Brazílii. „Náš turnaj je jediný ve střední Evropě. Ostrava se tak zařadí vedle Paříže, brazilského Ria nebo tradičně vysoce ceněného Hamburku,“ přiblížil Vít Mařík z Českého volejbalového svazu. „Ze sportovního pohledu půjde o podívanou nejvyšší kvality, protože do elitní společnosti jsou zvány beachvolejbalové páry z předních pozic světového rankingu.“

V aktuální žebříčku se na třetím místě drží Ondřej Perušič s Davidem Schweinerem. Formu prokázali na dubnovém turnaji úrovně Challenge v Brazílii, kde skončili druzí. Do Ostravy se tradičně těší, v letech 2019 a 2021 tam skončili na skvělém druhém místě.

Turnaj série Beach Pro Tour v Ostravě začne 25. května kvalifikačními utkáními 16 týmů v kategoriích žen a mužů. Nejlepší čtyři páry se kvalifikují do hlavní soutěže, kde doplní 11 nasazených dvojic určených světovým žebříčkem, a držitele divoké karty. Hrát se bude na dvou soutěžních kurtech, další dva budou tréninkové. Do ochozů se vejde 2500 fanoušků. Z českých dvojic turnaj dokázaly vyhrát Markéta Naush Sluková s Barborou Hermannovou v roce 2018.

PROGRAM TURNAJE

středa 25. května: kvalifikace

čtvrtek 26. května: zápasy ve skupinách

pátek 27. května: zápasy ve skupinách

sobota 28. května: čtvrtfinále a semifinále

neděle 29. května: o 3. místo a finále

(víc informací na www.ostravabeachpro.cz)