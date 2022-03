Perušičova výzva zabrala, Rusko přišlo o MS: Z gauče se lehce říká, co dělat

Volejbal zaujal negativní postoj k Rusku jako jeden z posledních sportů. „Máme velké obavy o bezpečí obyvatel Ukrajiny, proto vedení FIVB došlo k závěru, že za této situace je nemožné, aby se v Rusku připravovalo a konalo mistrovství světa,“ uvedla federace. Rozhodnutí kvituje i česká jednička v plážovém volejbale Ondřej Perušič, který zároveň ale dodává: „Tohle považuji za minimum toho, co by kterákoliv slušná organizace měla udělat.“

Proč podle vás federace s rozhodnutím tak otálela?

„Pochopitelná část problému je, že se jedná o mistrovství světa. Je to velká akce, která se měla odehrávat hned v deseti ruských městech. Předpokládám, že to bylo velmi nákladné a organizačně náročné. Pokud se na tento scénář federace nepřipravila dopředu, věřím, že trvalo, než se vyřešily některé věci okolo. Tím to ale končí. Absolutně nechápu, proč čekali tak dlouho se základním vyjádřením, ve kterém by odsoudili agresi a přihlásili se ke stanovisku Mezinárodního olympijského výboru.“

Do jaké míry podle vás v rozhodnutí FIVB sehrála roli vaše výzva?

„Rozhodně jsme přispěli k tlaku, který byl na federaci vyvinutý. Nedělám si ale iluzi, že jsme byli jediní, kdo by je přesvědčil. Spíše jsme se přidali k národním a kontinentálním organizacím a v rámci společného apelu jsme dosáhli společného cíle.“

Kolik lidí nakonec váš otevřený dopis podepsalo?

„Podařilo se nasbírat celkem 102 podpisů s tím, že zhruba ještě dalších pět sportovců vyjádřilo přání být pod výzvou uvedení. Mezi signatáři jsou mimo jiné olympijští vítězové, mistři světa, mistři Evropy. Myslím, že se tam sešla podstatná část světové špičky, což mě moc těší. Vyjadřuje to jednotný postoj hráčů k této problematice.“

Je pro vás prohlášení FIVB dostatečné?

„Vyjádření, které federace vydala, považuji za minimum toho, co by kterákoliv slušná organizace měla udělat. V otevřeném dopisu jsme stanovili celkem tři požadavky. Chtěli jsme, aby bylo přehodnoceno organizování šampionátu v Rusku, aby byly následovány kroky stanovené Mezinárodním olympijským výborem a aby federace razantně odsoudila agresi na Ukrajině. První dva body byly splněny, ale ten třetí jen částečně. Rozhodně se k této problematice vedení postavilo lépe než v prvním vyjádření. Stále se ale odkazuje na apolitičnost sportu, namísto toho, aby se jasně zastala základních morálních hodnot.“

Nejenže federace odebrala Rusku pořádání světového šampionátu, ale také vyřadila ze svých soutěží ruské sportovce. Souhlasíte s tímto krokem?

„Tahle otázka bude asi hodně štěpit sportovní komunitu. Já proti rozhodnutí vyloženě nejsem. Je ale hodně důležité zvážit, jestli je tohle opatření opravdu účinné a nakolik trestá sportovce a nakolik režim, který vládne v Rusku.“

Pomohlo by podle vás v této situaci, kdyby se významní ruští sportovci vyjádřili proti invazi na Ukrajině?

„Asi jak čemu. Kdyby ruští sportovci otevřeně vyjádřili kritiku, určitě by to vrhlo lepší světlo na ně i jejich disciplínu. Otázkou ale je, do jaké míry je v jejich moci přimět režim ke změně postoje. Nerad bych se stavěl do role někoho, kdo apeluje na ruské sportovce. Z gauče v Praze je jednoduché říkat, co by měl kdo dělat. Málokdo z nás ví, jaké to je postavit se režimu, který je známý tím, že své odpůrce bezohledně likviduje.“