Volejbalista Šotola získal v Německu titul. Pomohly nám data a skvělá příprava, říká

Zápasy sledovalo v hale přes osm tisíc lidí, po zisku titulu absolvoval ještě návštěvu u berlínského primátora. Marek Šotola si angažmá v Německu velice pochvaluje. „Vloni jsem hrál ve Francii, ale na začátku sezony jsem se zranil. Do Berlína jsem přestupoval v pozici druhého univerzála, ale zápasů jsem si zahrál dost,“ tvrdil český volejbalista, který ve finále německé bundesligy sehrál jednu z klíčových rolí. Ve čtvrtém zápase totiž jeho berlínský tým prohrával ve třetím setu 14:18. Všechno směřovalo k tomu, že Friedrichshafen získá klíčový set.

„V ten moment mě trenér povolal na hřiště a podařilo se mi zablokovat jejich hlavního smečaře. Dal jsem pak nějaké body a otočili jsme to. Moc mě to zahřálo, že se mi povedlo odstartovat otočku,“ těšilo Šotolu, který se v německém volejbalovém klubu cítil od začátku skvěle. Proč? „Je to mega profesionální klub, to jsem ještě neviděl.“ V Berlíně na každém tréninku chodí dva fyzioterapeuti, v kanceláři sedí dalších deset lidí. „Jeden se specializuje na Instagram, druhý na Facebook. Na tréninku máme ještě statistika, trenéra, asistenta, celkem pět lidí, co nám pomáhá.“

Nejvíce ho však ohromil přístup k datům a ke statistikám ze zápasů. Trend je patrný také v Česku, ale ne na takové úrovni jako v Německu. „Čekal jsem, že se tu bude hodně pracovat se statistiky, ale taková preciznost předčila mé očekávání. Věděl jsem všechno o sobě co se týče mých chyb a přínosů. Také přípravy na zápasy byly velmi podrobné,“ byl nadšený Šotola. V Berlíně používají jedno video před zápasem, které se zaměřovalo na nahrávače soupeřova týmu, jak nejčastěji hraje, jaké kombinace atd. „Druhé video bylo zaměřené na útočící hráče a jak je blokovat. Fakt dopodrobna. Další video bylo nachystané pro naše nahrávače, aby byli připraveni na bloky soupeřů. Na všechno jsme se dívali vždycky dva dny před zápasem.“

Efekt to přineslo takový, že Šotola přesně věděl, jak hrát a co čekat od soupeřů. „Myslím si, že takový přístup hodně pomohl k tomu, že jsme získali titul. A také jsme měli široký a zkušený kádr. Když se nedařilo, tak náhradníci zaskočili,“ tvrdil český volejbalista, který s berlínským týmem má podepsanou smlouvu na další rok. „Těším se, až titul oslavím doma s rodinou,“ dodal odchovanec Jihostroje a člen české reprezentace.