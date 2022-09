Ostrý vstup do MS. Češky nebudou mít lehký život, tuší Brazilka

České volejbalistky v sobotu vstupují do MS • Mária Rušinová

České volejbalistky v sobotu vstupují do MS • Koláž Blesksport

Pro všechny členky kádru to bude velká premiéra na mistrovství světa, navíc proti věhlasnému soupeři a spolufavoritovi šampionátu. České volejbalistky v sobotu od 20.30 vyzvou Brazílii a pokusí se o senzaci na úvod turnaje.

Na MS volejbalistek v Nizozemsku a Polsku po 12 letech startuje i česká reprezentace, která se kvalifikovala díky postavení ve světovém žebříčku. V sobotu v Arnhemu čeká tým kouče Jannise Athanasopulose asi nejobtížnější test v rámci celé základní skupiny – souboj s Brazílií.

Nominace ČR Nahrávačky: Kateřina Valková (Münster/Něm.), Simona Bajusz (VK Prostějov). Univerzálky: Petra Kojdová (Dukla Liberec), Gabriela Orvošová (Rzeszów/Pol). Smečařky: Klára Faltínová (VK Prostějov), Eva Hodanová (Suhl/Něm.), Andrea Kossányiová (Alba Blai/Rum.), Michaela Mlejnková (Sigorta Shop Ankara/Tur.), Denisa Pavlíková (KP Brno). Blokařky: Ela Koulisiani (KP Brno), Lucie Blažková (Dukla Liberec), Pavlína Šimáňová (Olymp Praha). Libera: Daniela Digrinová (KP Brno), Veronika Dostálová (Dukla Liberec).

„Bude to pro nás těžké, ale bude to těžké i pro ně. Ony musejí vyhrát. My nemusíme. Když budeme hrát uvolněně a budeme agresivní při servisu, vždycky je šance,“ prohlásil řecký kouč českých volejbalistek.

Brazílie získala stříbro na LOH v Tokiu a na světovém šampionátu bude chtít zatopit top favoritům Itálii, obhájkyním titulu ze Srbska a USA.

„I když tým prošel určitou obměnou, generace je to pořád silná. Holky jsou kvalitní a strašně moc chtějí udělat na mistrovství světa úspěch. Nebudou váhat ani sekundu, půjdou do všeho naplno. Češky určitě nebudou mít lehký život,“ předpověděla Solange Soaresová.

Bývalá kapitánka Prostějova nyní v týmu českých mistryň působí jako kondiční trenérka. Reprezentaci své rodné země pozorně sleduje.

„Brazílie není hlavní favorit, ale bude bojovat o jakoukoliv medaili. Nemají tak extrémně vysoké hráčky, ale technicky jsou na tom skvěle. Družstvo je kolektivní, pomáhá si a skvěle spolu funguje,“ prohlásila Soaresová.

Český tým bude mít co do činění s jednou z hlavních hvězd šampionátu Gabrielou Guimaraesovou. „Gabi je možná aktuálně nejlepší smečařka na světě. Je komplexní, nemá slabinu,“ upozornila Soaresová.

Poslední vzájemné měření sil se na MS odehrálo právě před 12 lety. Češky zlobily Jihoameričanky a padly po boji 2:3. Je šance scénář zopakovat i nyní v Nizozemsku?

„Úvodní zápas může být atypický. Některé Brazilky hrají první mistrovství světa a může tam být i nervozita. Ale pokud se uvolní a budou hrát svou hru, bude to pro český tým těžké,“ dodala Soaresová.

Reprezentace sice na mistrovství postrádá zdravotně indisponovanou Veroniku Trnkovou, hráčkám však nechybí odhodlání překvapit. Navazovat mohou na druhé místo ve Zlaté Evropské lize a úspěšnou kvalifikaci na ME 2023.

„Hrát na mistrovství světa je snem každého sportovce. Máme těžkou skupinu a Brazílie patří mezi největší velmoci. Jsou to ale taky jen lidé,“ nedělala si před premiérou velkou hlavu kapitánka Andrea Kossányiová.

Češky v Arnhemu po Brazilkách narazí na Japonky (26. září), Argentinky (28. září), Číňanky (30. září) a Kolumbijky (1. října). Dál půjdou čtyři týmy a v případě postupu by Češky hrály další fázi v Rotterdamu.

Program v základní skupině

24.9., 20.30: Česko-Brazílie

26.9., 14.15: Česko-Japonsko

28.9., 18.00: Česko-Argentina

30.9., 14.00: Česko-Čína

1.10. 18.00: Česko-Kolumbie

Všechny zápasy vysílá Česká televize.