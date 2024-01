Jako finále! Lvi se přiblížili senzačnímu postupu v LM: Fantastická atmosféra

Pražský tým si druhé vítězství ve skupině zajistil po obratu před vlastními fanoušky. „Neskutečné. Věděli jsme, co musíme udělat pro to, abychom vyhráli. Po pomalejším rozjezdu v prvním setu jsme to dokázali a urvali vítězství za tři body. Za to jsem šťastný, šli jsme si za tím jako tým,“ hlásila opora domácího celku Milan Moník.

První set domácí ztratili 22:25, ve zbytku zápasu už byli odvážnější a také nebezpečnější na servisu. Pomohl také příchod kanadského univerzála Caseyho Schoutena, který přispěl 15 body.

„Trošku jsem byl po první sadě zklamaný, ale věděli jsme, že se s nimi dá hrát, takže jsme si řekli, že musíme rozjet ještě větší bomby. Otočilo se to na příchodu Caseyho i na našem servisu. Uvolnili jsme se, ve druhé půlce zápasu se nám to sešlo a takhle odvážně bychom doma na servisu měli hrát,“ líčil Moník.

Lvi uhráli v prvním vystoupení v Champions League v Belgii výhru 3:0 a doma si připsali znovu plný bodový zisk. „Bylo to o dost složitější než v prvním zápase na jejich půdě. Šlo znát, že jsou ve větší pohodě, že se rozehráli. Ale ustáli jsme to,“ oddechl si Moník.

Výhru domácích slavilo 1200 diváků v hale. „Fantastická atmosféra, bylo to jako finále,“ ocenil kapitán Jakub Janouch. „Soupeře jsme přejeli, neskutečný zážitek.“

Čeští mistři mají skvělou výchozí pozici k postupu z druhého místa ve skupině. Příští týden budou chtít oplatit Galati pětisetovou porážku z Rumunska.

„Půjdeme do toho odvážně, celý tým si to nastavíme v hlavě tak, že půjdeme jen pro vítězství a uděláme pro to všechno,“ plánoval Moník.

Volejbalová Liga mistrů - 5. kolo:

Skupina E:

Lvi Praha - Maaseik 3:1 (-22, 17, 23, 13)

Rozhodčí: Twardowski (Pol.), Simonovská (Č. Hora). Čas: 116 min. Diváci: 1180.

Sestava a body Lvů Praha: Janouch 1, Madsen 10, McCarthy 9, Kollátor, Estrada 11, Crer 2, libero Moník - Schouten 15, Thiel, Čech 6. Trenér: Barrial.

Nejvíce bodů Maaseiku: Cox 13, Hanžič 12, Bartoš a Fornes po 8.