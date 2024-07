Schweiner a Perušič: Zklamání z Tokia zafungovalo. Pilovali italský přízvuk

Jestli byl někdo smolařem minulé olympiády, jsou to oni. Covid rozmetal jejich naděje, dodnes nevěřícně kroutí hlavou nad vším, co zažili… Ale beachvolejbalisté David Schweiner (30) a Ondřej Perušič (29) se nenechali zlomit, před rokem získali historický titul mistrů světa a v Paříži budou patřit k favoritům. „Je fajn, že jsme na tlak dva,“ shodují se sympaťáci, kteří mají přesah i mimo sport. Inženýr a doktor práv. Blokař a polař.

Ještě před odletem na Hry se usadili ve svém domovském tréninkovém sídle na Strahově. Nejdřív se potili při drsné šichtě pod vedením italského experta Andrea Tomatise, potom absolvovali společný dvojrozhovor. Od neděle si zahrají o zlato v Paříži pod Eiffelovkou. Víc ikonické místo v dějišti Her nenajdete.

Co to s vámi dělá, že si zahrajete zrovna tam?

Schweiner: „Je pravda, že fotka kurtů právě se slavnou věží se už dlouho používá k propagaci Her. Bude to zážitek. Ale jakmile se budeme rozcvičovat a potom se pískne, asi to vnímat nebudeme. Každopádně hlediště má být plné. Atmosféra bude super.“

Perušič: „Co jsme viděli přímo na místě, kurty jsou nádherný. Zážitek na celý život.“

Nebude ale právě gigantická stavba trochu rozptylovat pozornost?

Perušič: „Oči si zvyknou po trénincích. Navíc pokud člověk stojí dole na svojí straně malého kurtu, který má osm krát osm metrů, tak vidí akorát celý hřiště a už nemá čas se zaobírat tím, co je okolo. Maximálně registruje diváky a rozhodčí. Možná si budeme muset zvyknout právě na takovou návštěvu. Protože na rozdíl od hokejistů nebo fotbalistů na vyprodané hlediště nejsme až tolik zvyklí.“

Jací jsou francouzští fanoušci?

Schweiner: „U nich jsou beach i volejbal poměrně tradičními sporty, poslední olympijští vítězové ve volejbalu z Tokia jsou Francouzi. Teď tam mají čtyři kvalifikované týmy v beachi.“

Perušič: „Z toho dva hráči budou ze šestkového volejbalu. Což přitáhne ještě větší pozornost.“

Je dobrá příprava elektrizující kulisa, kterou tradičně provází turnaj v Ostravě?

Perušič: „Tam je opravdu dlouhodobě nejlepší atmosféra na okruhu. A to neříkám jenom proto, že jsem Čech, ale na tom se shodnou i ostatní hráči.

Schweiner: „Máme zkušenost i z Jižní Ameriky, kde jsou lidi bouřliví, ale zase trochu jinak. Podle mě se ve Francii sejde různý mix. Nechci říct, že nás nic nerozhodí, ale tím, že máme zkušenosti z celého světa, tak by to s námi nemělo až tolik dělat. Měli bychom být zvyklí na leccos.“

Perušič: „Ostrava může pomoct také v tom, že jsme zvyklí na velkou pozornost. Protože jinde po světě se o český beachový pár až tolik nezajímají.“

Do turnaje jdete jako úřadující světoví šampioni. Co to znamená pro vaše sebevědomí?