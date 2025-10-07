Předplatné

Volejbalisté po MS: Získali jsme si respekt. Ladyboys v ulicích? To se v Evropě nevidí

Video placeholder
Volejbalisté po MS: Získali jsme si respekt. Ladyboys v ulicích? To se v Evropě nevidí • Zdroj: isportTV
Čeští volejbalisté zanechali na MS obrovskou stopu, nakonec skončili čtvrtí
Čeští volejbalisté zanechali na MS obrovskou stopu, nakonec skončili čtvrtí
Čeští volejbalisté zanechali na MS obrovskou stopu, nakonec skončili čtvrtí
Čeští volejbalisté zanechali na MS obrovskou stopu, nakonec skončili čtvrtí
Čeští volejbalisté zanechali na MS obrovskou stopu, nakonec skončili čtvrtí
Čeští volejbalisté v bitvě o bronz na MS podlehli Polákům 1:3
Čeští volejbalisté v bitvě o bronz na MS podlehli Polákům 1:3
23
Fotogalerie
pla, TV iSport
Volejbal
Začít diskusi (0)

Na MS na Filipíny odjížděli v roli outsidera, ale vše bylo jinak. Česká volejbalová reprezentace si zahrála o medaile a pobláznila národ. Na volejbal se začali dívat i ti, kteří předtím obrazovky televizí s přímým přenosem obcházeli obloukem. Jak si vychutnali dlouhý pobyt v Manile? Co tamní kuchyně a kultura? Kdy si začali uvědomovat, že tohle bude pro české barvy výjimečný turnaj? A kdo z národního týmu je největší jedlík, vtipálek či módní guru? Sledujte speciální díl iSport Extra s trenérem národního celku Jiřím Novákem a smečařem Lukášem Vašinou.

Začít diskuzi

Doporučujeme

Články z jiných titulů