Volejbalisté po MS: Získali jsme si respekt. Ladyboys v ulicích? To se v Evropě nevidí
Na MS na Filipíny odjížděli v roli outsidera, ale vše bylo jinak. Česká volejbalová reprezentace si zahrála o medaile a pobláznila národ. Na volejbal se začali dívat i ti, kteří předtím obrazovky televizí s přímým přenosem obcházeli obloukem. Jak si vychutnali dlouhý pobyt v Manile? Co tamní kuchyně a kultura? Kdy si začali uvědomovat, že tohle bude pro české barvy výjimečný turnaj? A kdo z národního týmu je největší jedlík, vtipálek či módní guru? Sledujte speciální díl iSport Extra s trenérem národního celku Jiřím Novákem a smečařem Lukášem Vašinou.