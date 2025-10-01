Šéf volejbalistů se slzami v očích, kouč má jasno: Teď světová liga a žádné faux pas!
Mužská seniorská reprezentace dala štempl na rostoucí výkony českého volejbalu. Čtvrté místo na MS na Filipínách je veliký úspěch. Na světovém šampionátu se navíc dařilo i reprezentaci do 21 let. Ženy zase udržely příslušnost k Lize národů a byly poměrně blízko play off. „Budeme se snažit zužitkovat tyto úspěchy v tom, aby volejbal byl vidět i v médiích. MS na Filipínách jsem si užíval. Vhánělo mi to slzy do očí,“ hlásil předseda Českého volejbalového svazu Marek Pakosta.
Volejbal prožil letos nečekaně podobný boom jako před šesti lety basketbal. Tenkrát basketbalová reprezentace bojovala úspěšně na MS v Číně. Volejbalistům pro změnu vyšlo jiné asijské tažení na Filipínách. Čtvrté místo mužů na MS je ale jen třešinka na pomyslném dortu uspokojivých výsledků napříč českou volejbalovou kotlinou.
„Má to přesah mimo volejbal. Bylo to vidět na odezvách z České republiky,“ řekl Pakosta a připomněl i další úspěchy českých barev pod vysokou sítí. „Holky vstoupily skvěle do Ligy národů. Možná trošku inspirovaly kluky. Mladíci pak bojovali taky o medaile na MS U21. Skončili rovněž čtvrtí. Je to generace, která nám dělá radost,“ chválil Pakosta i ty, kteří kromě komety Antonína Klimeše teprve pokukují po reprezentačním dresu A-týmu.
V roce 2026 se koná seniorské ME mužů i žen. V obou případech s českou účastí. Spolupořadatelem ženského turnaje je Česko. Lvice se představí v Brně. Nedávné výsledky jsou proto závazkem i do následujícího roku. Že byl o tažení volejbalistů na Filipínách zájem, dokládá i fakt, že sledovanost některých zápasů v České televizi dosahovala půl milionu diváků. Je to sklizeň za dobrou práci v podpalubí, kde teprve rostou talentovaní hráči, je přesvědčen Pakosta.
„Myslím, že nám funguje práce s mládeží v klubech, funguje nám to na úrovni svazu. Jsou ale věci, které nás limitují. To je třeba počet a kvalita trenérů, především na té klubové mládežnické úrovni. Obecně český sport limituje kapacita a kvalita infrastruktury, ale to nemáme možnost ovlivnit," posteskl si Pakosta.
Tiskové konference se účastnil i předseda Národní sportovní agentury Ondřej Šebek, který na Pakostova slova o infrastruktuře reagoval. „Je to výjimečný úspěch českého sportu a výsledek dlouhodobé koncepční práce. Vnímám to jako závazek, aby volejbal dokázal přitáhnout více dětí k tomuto sportu. Jsme si vědomi, že je potřeba zlepšovat infrastrukturu a mám tedy dobrou zprávu. Vláda České republiky v úterý schválila první etapu rekonstrukce Národního sportovního centra Nymburk, která obsahuje zázemí pro míčové sporty,“ nechal se slyšet Šebek.
Volejbal by chtěl zamířit i na olympiádu, kam se nikdy mužská ani ženská reprezentace neprobojovaly od rozdělení Československa. Nejbližší cíl mužské reprezentace však odhalil na tiskové konferenci hlavní trenér Jiří Novák.
„MS bylo bonbonkem. V hodnotě našich cílů ve srovnání s Evropskou ligou a kvalifikací na ME nebylo tak vysoko, ale vyšlo parádně. Je to odrazový můstek dál. Chybí nám jedna fajfka a tou je Světová liga. Zkusíme se tam dostat všichni dohromady. Jinak to nejde, než to dokázat společně,“ řekl Novák, který už ale bude postrádat v reprezentaci kapitána Adama Zajíčka, který se rozhodl skončit.
„Je logické, že jsme si na sebe upletli bič. Skončili jsme čtvrtí na MS, ale ve světovém rankingu jsme osmnáctí. Nemůžeme říct, že z dlouhodobého hlediska patříme někam jinam, než kde opravdu jsme. Musíme na toto MS navázat, abychom se absolutní špičce posouvali co nejblíž. Budeme teď víc sledovaní. Nemůžeme si dovolit nějaké výsledkové faux pas. Chceme pracovat tak, aby se to nestávalo,“ zakončil odhodlaně Novák.