Návrat v Gudyho stylu: Cítím se skvěle, nemohl jsem se dočkat! Souboj brankářů pro Dostála

Přímý souboj Lukáše Dostála s Karlem Vejmelkou, stylový návrat Radka Gudase. Anaheim porazil Utah 3:2 v prodloužení. Za Ducks vyrovnal Troy Terry při hře bez brankáře pět sekund před koncem třetí části. Happy end završil v prodloužení obránce Olen Zellweger a vystřelil domácím extra bod navíc. Po třech porážkách po sobě Anaheim zase vyhrál.

Do sestavy se Radko Gudas vrátil po 11 zápasech. Kapitán Ducks byl mimo od 23. října kvůli zranění třísla, které utrpěl minulý měsíc v Bostonu. „Cítím se skvěle, už jsem se nemohl dočkat, až vyběhnu a zapojím se do hry,“ přiznal. Přispěl přesně tím, co se od něj čeká. Vnesl do hry víc síly, tvrdosti, respektu.

Za necelých třináct minut na ledě rozdal čtyři hity, zblokoval dvě střely. „Trvalo to trochu déle, než jsem čekal. Ale jsem opravdu nadšený, že jsem opět zpátky. Všichni odvedli skvělou práci, aby mě dostali zpátky do formy, takže můžu pomoct klukům vyhrávat další zápasy,“ líčil 35letý obránce.

Na střídačce Anaheimu Petr Mrázek, na straně Utahu připravený Vítek Vaněček. Na ledě na opačných stranách proti sobě Lukáš Dostál a Karel Vejmelka. V zápase se potkali hned čtyři čeští brankáři. Duel týmových jedniček rozčísl dramatický návrat Ducks. Dostál inkasoval dvakrát. Na konci druhého dějství ho překonal Dylan Guenther, v polovině třetí části Logan Cooley. Měl 16 zákroků, ale tým držel a hodně přispěl k tomu, že utkání nakonec otočil.

Ducks v sobě znovu probudili schopnost dotáhnout k vítězství zápas, v němž ztráceli. Pátá prohra Mammoth v posledních šesti utkáních kontrastovala s povzbuzenou morálkou Anaheimu. „Měli jsme hodně dobrých příležitostí, ale nezakončili jsme je dobře. Jinak ostatní věci, včetně nasazení, byly v pořádku. Prohráli jsme jeden souboj, ale nemyslím si, že bychom jim toho nějak moc darovali. Je frustrující, jak to nakonec dopadlo,“ připustil trenér Utahu André Tourigny.

Vejmelka v brance hostujícího celku obdržel tři góly z 26 střel. V 16. minutě otevřel skóre domácí bek Jackson LaCombe. Soupeř otočil, pět sekund před koncem závěrečné třetiny však poslal Terry z dorážky zápas do prodloužení. Ducks nasadili místo Dostála šestého hráče. Po nástřelu Cuttera Gauthiera se kotouč od Krise Kreidera odrazil do tyče. Vejmelkovi scházel kousíček, aby ho chytil do lapačky, jenže puk proklouzl k Terrymu a ten pohotově vyrovnal.

V nastavení Alex Killorn vyvezl puk, nováček Beckett Sennecke v přečíslení vylákal z branky Vejmelku, pohotově přihrál k tyči Zellwegerovi, který zasunul do opuštěné klece. Gólman Utahu pak zlostně švihnul hokejkou o branku. „Skvěle přečtená situace. Byl docela v tísni, brankář povyjel, vrhli se k němu dva hráči. Člověka napadne, že musí vystřelit, on však dal krásnou nahrávku. Pěkná akce. Neuvěřitelné,“ pochválil Senneckeho kouč Joel Quenneville.

Ducks ukončili sérii porážek, před níž naopak vyhráli sedm zápasů po sobě. Vrátili se na vítěznou vlnu, i když v poslední chvíli.

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Carolina19941570:5427
2Devils18851461:5227
3Pittsburgh191004562:5024
4Boston21840969:6924
5Detroit19831758:6023
6Montreal19553663:6623
7Rangers20732851:4922
8Columbus19642760:6022
9Islanders19732761:6222
9Ottawa19634664:6522
11Flyers18453651:5121
12Florida19911858:5921
13Washington19812853:4920
14Tampa18722754:5520
15Toronto19622967:7218
16Buffalo19524856:6518
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado191215178:4731
    2Dallas19933464:5427
    3Anaheim19841670:6025
    4Kings20644656:5724
    5Seattle Kraken18635449:5023
    6Chicago18814559:4722
    7Winnipeg18920759:5022
    8Vegas18716457:5322
    9Utah19732760:5822
    10Minnesota20634756:6122
    11Edmonton21454863:7522
    12Vancouver215421067:7720
    13San Jose19443856:6319
    14Nashville204241049:7016
    15St. Louis19604953:7516
    16Calgary204131243:6213
