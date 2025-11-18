Buffon junior v devatenáctce řádí. Další hattrick a Češi postupují z prvního místa
Louis Buffon (17) prokazuje, že hraje ve velké formě. V kvalifikaci mistrovství Evropy fotbalistů do devatenácti let syn Aleny Šeredové, se kterou iSport nedávno připravil speciál Ligy naruby, opět zazářil hattrickem. Po Ázerbajdžánu třemi brankami sestřelil i Severní Irsko (4:0).
Čeští mladíci svou skupinu odehráli bez porážky a do jarní fáze kvalifikace postoupili z prvního místa. Po výhře 6:1 nad Ázerbajdžánem a remíze 2:2 s Maltou si v závěrečném zápase vyšlápli na Severní Irsko, které porazili vysoko 4:0.
Velkým dílem k tomu přispěl právě Buffon, který vstřelil hattrick. Ve 35. minutě sice neproměnil penaltu, z následné dorážky už se ale prosadil. Ještě do pauzy navýšil na 2:0 a v 59. minutě završil své představení třetím gólem.
V 76. minutě přidal Ondřej Penxa ještě čtvrtý gól a Češi tak se ziskem sedmi bodů vyhráli svou kvalifikační skupinu.
Kvalifikace mistrovství Evropy fotbalistů do 19 let na Maltě:
Severní Irsko - Česko 0:4 (0:2)
Branky: 35., 42. a 59. Buffon, 76. O. Penxa.
Sestava Česka: Šilhavý - Řeháček (65. Vodolán), Š. Slončík, Míček, Kolísek - Frýdl, Moudrý - Kolářík (65. Sosna), Dvořáček (65. Naskos), O. Penxa (82. Švancara) - Buffon (76. Řehák). Trenér: Jílek.
|1.
|Česko
|3
|2
|1
|0
|12:3
|7
|2.
|Severní Irsko
|3
|2
|0
|1
|2:4
|6
|3.
|Ázerbájdžán
|3
|1
|0
|2
|3:8
|3
|4.
|Malta
|3
|0
|1
|2
|3:5
|1