Buffon junior v devatenáctce řádí. Další hattrick a Češi postupují z prvního místa

Šeredová: Louis Buffon není protekční synáček. Češi přišli dřív, „ty vole“ už znal • Zdroj: isport.cz
Louis Thomas Buffon v dresu české reprezentace
Louis Thomas Buffon v dresu české reprezentace
Čeští fotbalisté do 19 let porazili Severní Irsko 4:0
Čeští fotbalisté do 19 let porazili Severní Irsko 4:0
Sestava U19 Česka v zápase proti Ázerbajdžánu, Louis Buffon s číslem 22
Alena Šeredová se synem
Fotogalerie
Mládežnické výběry
Louis Buffon (17) prokazuje, že hraje ve velké formě. V kvalifikaci mistrovství Evropy fotbalistů do devatenácti let syn Aleny Šeredové, se kterou iSport nedávno připravil speciál Ligy naruby, opět zazářil hattrickem. Po Ázerbajdžánu třemi brankami sestřelil i Severní Irsko (4:0).

Čeští mladíci svou skupinu odehráli bez porážky a do jarní fáze kvalifikace postoupili z prvního místa. Po výhře 6:1 nad Ázerbajdžánem a remíze 2:2 s Maltou si v závěrečném zápase vyšlápli na Severní Irsko, které porazili vysoko 4:0.

Velkým dílem k tomu přispěl právě Buffon, který vstřelil hattrick. Ve 35. minutě sice neproměnil penaltu, z následné dorážky už se ale prosadil. Ještě do pauzy navýšil na 2:0 a v 59. minutě završil své představení třetím gólem.

V 76. minutě přidal Ondřej Penxa ještě čtvrtý gól a Češi tak se ziskem sedmi bodů vyhráli svou kvalifikační skupinu.

Kvalifikace mistrovství Evropy fotbalistů do 19 let na Maltě:

Severní Irsko - Česko 0:4 (0:2)
Branky: 35., 42. a 59. Buffon, 76. O. Penxa.

Sestava Česka: Šilhavý - Řeháček (65. Vodolán), Š. Slončík, Míček, Kolísek - Frýdl, Moudrý - Kolářík (65. Sosna), Dvořáček (65. Naskos), O. Penxa (82. Švancara) - Buffon (76. Řehák). Trenér: Jílek.

1.Česko321012:37
2.Severní Irsko32012:46
3.Ázerbájdžán31023:83
4.Malta30123:51

