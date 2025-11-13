Perušič se Schweinerem budou na MS obhajovat zlato. Za úspěch by brali i čtvrtfinále
České beachvolejbalové jedničky vyhlížejí vrchol sezony. Ondřej Perušič s Davidem Schweinerem budou na písku v Adelaide obhajovat titul světových šampionů, který získali před dvěma lety v Mexiku. Na turnaji se představí také Marie-Sára Štochlová s Markétou Svozilovou a Kylie Neuschaeferová s Martinou Maixnerovou. Vůbec poprvé od roku 2013 se tak stane, že český plážový volejbal bude mít na mistrovství světa hned tři týmy.
Na světovém šampionátu v roce 2023 zapsali Ondřej Perušič s Davidem Schweinerem největší kariérní úspěch. Český pár tehdy ve čtvrtfinále porazil favorizované Nory Anderse Mola s Christianem Sörumem a v následném semifinále i americkou dvojici Trevor Crabb - Theodore Brunner. Ve finále si pak ve třech setech poradil s Davidem Ahmanem a Jonatanem Hellvigem, pozdějšími olympijskými šampiony z Paříže.
O víc než dva roky později by sehraný tandem senzační výsledek rád zopakoval, za úspěch ale bude brát i postup mezi nejlepší osmičku. „V letošní sezoně jsme balancovali na hraně té osmičky. Myslím, že TOP týmy nám trošku utekly,“ hlásil v telefonickém rozhovoru pro ČTK Perušič.
„Víme, že jsme schopni porážet nejlepší týmy, když nám ty zápasy sednou. Takže samozřejmě všechno je možné, ale jak se rozšiřuje světová špička, tak třeba zápasy v prvním kole play off nebo i ve skupině s papírově slabším soupeřem můžou být hodně těžké,“ navázal Schweiner.
Pozitivní hodnocení přípravy
Nejúspěšnější český tým se v tomto roce představil jen na sedmi turnajích světového okruhu, zapsal v nich bilanci dvou zlatých a dvou bronzových medailí. Na mistrovství Evropy v Düsseldorfu skončil pátý.
„Měli jsme docela úspěšnou první část sezony, kdy jsme vyhráli dva turnaje kategorie Challenge, získali bronz v Ostravě a na turnaji Elite přidali ještě jedno čtvrtfinále,“ připomněl Perušič mimo jiné ostravský turnaj, kde úřadující světoví šampioni znovu pobláznili české publikum. „Letní období už se nám s výjimkou bronzu z Montrealu tolik nepovedlo. Neukázali jsme to nejlepší, co umíme,“ uvědomoval si jednatřicetiletý reprezentant.
„Přípravu hodnotím spíš pozitivně, jenom je škoda, že se neobešla bez nějakých týdenních výpadků nebo nemocí. Jinak si myslím, že rozhodnutí odehrát poslední turnaj v Hamburku a potom se připravovat na mistrovství světa bylo správné,“ doplnil Perušič.
České duo se na svém čtvrtém světovém šampionátu utká o postup do play off s loňskými evropskými šampiony Martinšem Plavinšem a Kristianem Fokerotsem z Lotyšska a Američany Milesem Partainem a Andym Beneshem. Perušič se Schweinerem vstoupí do turnaje v noci z pátku na sobotu, kdy vyzvou Koffiho Kotoku a Kuamiviho Samaniho z Toga.
Ještě o den dřív vyběhnou na písek v Adelaide Marie-Sára Štochlová s Markétou Svozilovou, které změří síly s Polkami Urszulou Luniovou a Natalií Oklaovou. Na závěr skupiny je čekají favorizované Brazilky Ana Patrícia - Duda. „S losem jsme spokojené. Dá se říct, že Brazilky už jsou náš oblíbený soupeř, a pokusíme se je potrápit minimálně tak jako posledně v Hamburku,“ řekla Štochlová.
Vstupenku mezi světovou elitu si z pozice náhradnic zajistily i Kylie Neuschaeferová s Martinou Maixnerovou, které rovněž spolu začaly nastupovat až v této sezoně.